Расследуется дело о наезде автомобилем на члена избиркома

Правоохранительные органы приняли заявление от члена участковой комиссии №1527 (ул. Кропоткина, Заельцовский район Новосибирска) по факту наезда на него автомобиля под управлением неизвестного гражданина. Об этом сообщают в реготделении КПРФ, изменив имя пострадавшего. По информации реготделения партии, член комиссии ранее уличил водителя в подкупе избирателей: проследив за несколькими подозрительными людьми, явившимися на участок, член комиссии Николай увидел, как они на выходе отдают бюллетени для голосования сидевшему в автомобиле мужчине и взамен получают деньги.

— Я задал вопрос, не стыдно ли это делать, в ответ услышал: «Давай, иди отсюда», — приводит слова Николая сайт реготделения партии. — Он вызвал поддержку, я слышал, как он звонил. Меня это смутило, и я позвонил в штаб. В этот момент подошел знакомый этого мужчины, и они умышленно меня сбили. Один другому говорил: «Давай, сбивай его».

В результате происшествия молодой человек получил травмы.

В областной избирательной комиссии, по словам ее председателя Ольги Благо, о данном инциденте не знают.

— Не готова комментировать, — сообщила Благо в ответ на вопрос корреспондента Infopro54. — Явно, это происходило за пределами помещения для голосования. Будем проверять. Вот Николай: у него есть настоящее имя, фамилия, отчество? Мы должны искать таинственного Николая, которого кто-то сбил. Мы сайт КПРФ проверяли, ничего подобного не было.

Стоит напомнить, что на прошлогодних выборах депутатов Заксобрания области и горсовета Новосибирска Заельцовский район стал одним из самых скандальных.

На текущих выборах территория района входит в избирательный округ №135, где в качестве кандидатов зарегистрированы самозанятый Рафаэль Адам («Гражданская платформа»), директор ООО «Агентство информационного развития», депутат Заксобрания Константин Антонов («Родина»), директор ООО «Ерохин Групп» Павел Ерохин («Партия Роста»), главный редактор «Вацап-ТВ» Андрей Жирнов (КПРФ), главврач областного онкодиспансера, депутат Заксобрания Олег Иванинский («Единая Россия»), вице-спикер Заксобрания Наталия Красовская (ЛДПР), бухгалтер АНО «Лига защиты прав человека в Европе» Дмитрий Крюков («Российская партия свободы и справедливости»), директор ООО «ЮНИФУД» Наталья Пинигина («Новые люди»), индивидуальный предприниматель Денис Родин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), директор по развитию ГК «Стрижи», депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев («Зеленые»), директор магазина, депутат горсовета Тогучина Никита Федченко («Пенсионеры за социальную справедливость»), преподаватель НГУЭиУ Наталья Чубыкина («Яблоко»).