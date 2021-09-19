День голосования: «ходить по одному, ни с кем не разговаривать»?

С начала голосования в областную избирательную комиссию поступили семь сообщений о нарушениях законодательства, все они сейчас отработаны. Как сообщила в ходе брифинга председатель облизбиркома Ольга Благо, обратившиеся, что называется, устраивают «бурю в стакане воды».

— В Бердске якобы был подвоз, — говорит председатель избиркома. — Стали проверять: один гражданин подбросил до участка другого, своего знакомого.

В качестве еще одного «подвоза» бдительные наблюдатели оценили работу автобуса, доставляющего жителей микрорайона, удаленного от избирательного участка на несколько километров.

— У нас есть договор с руководством муниципалитетов, чтобы курсировал дополнительный общественный транспорт, — сообщает Ольга Благо. — Это совершенно законно и официально. Подозрения у некоторых вызывает появление на участках групп избирателей: друзей, соседей, родственников. В день голосования все должны ходить пешком, ни с кем не разговаривать и тем более не пользоваться никаким транспортом?

Несколько сигналов о нарушениях, на которые довелось реагировать избиркому, — «портретного свойства».

— Сообщили с участка, что там — портрет одного из кандидатов, — рассказывает Ольга Благо. — Участок — в школе, как и во многих школах — на стенде есть портреты президента и губернатора, не более.

Сейчас избиркому предстоит разобраться по факту двукратного голосования одного избирателя в Кировском районе. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров.

— Член комиссии зафиксировал, что избиратель дважды проголосовал с бюллетенем по одномандатному округу, — пишет депутат. — Итоги голосования за два дня и на сегодняшнее утро должны признаваться недействительными, а голосование должно продолжиться в новой урне. Выясняю подробности.

Еще на одном участке, в школе, поводом для обращения наблюдателей послужило групповое фото одного из кандидатов с учащимися школы, которую сам кандидат в свое время закончил.

— Как это связано с выборами? — недоумевает председатель избиркома. — Или вот, СМИ сообщали, что в Колывани подожгли сарай местного депутата — это как связано с выборами?

Относительная тишина пока и на участках. Как рассказала корреспонденту Infopro54 секретарь участковой комиссии №1613 Светлана Салтыкова, единственное обращение было от одного из кандидатов.

— По его мнению, печать была поставлена неподобающим образом, — рассказывает собеседник издания. — Ситуацию быстро разрешили.

Что касается активности избирателей данного участка, то, по словам собеседника редакции, она оказалась выше, чем на прошлогодних выборах депутатов Заксобрания области и горсовета Новосибирска. Наибольший наплыв желающих проголосовать досрочно пришелся на пятницу.

— Люди разных возрастов — и молодые, и пенсионеры, — рассказывает секретарь комиссии, — голосовали в пятницу, чтобы на выходных не отвлекаться от дач или еще каких своих дел.

В целом по области, по предварительным подсчетам, досрочно проголосовали 19,2% избирателей. В Новосибирске — 17,2%: округ №135 — 24,2%, №136 — 23,3%, №137— 26,9%, №138 — 21,1% Наибольшая активность избирателей отмечается в Сузунском, Кочковском, Здвинском районах области, Центральном, Железнодорожном и Советском районах Новосибирска. Наименьшая активность — в Кольцово, Бердске и Новосибирском районе, а также Кировском, Дзержинском и Ленинском районах Новосибирска.