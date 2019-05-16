Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле

— Судебный процесс ещё не завершился, следующее заседание назначено на 2 июля. В настоящее время стороны проводят консультации по согласованию параметров и условий мирового соглашения, — сообщила пресс-служба ГК «ВИС» в ответ на запрос редакции. В компании отметили, что на заседании 15 мая суд определил привлечь в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, представителей антимонопольной службы. — Это сделано в связи с возможным риском изменения мировым соглашением существенных условий действующего концессионного соглашения, — пояснили в пресс-службе.

На минувшей неделе представители правительства Новосибирской области говорили, что если суд примет решение в мае, то область приступит к поиску второго земельного участка под размещение полигона и мусоросортировочного завода.

Соглашение между правительством Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» было заключено в июле 2016 года. В сентябре 2017 года Группа «ВИС» стала собственником 75% ООО «Экология-Новосибирск» и теперь представляет интересы концессионера. Итогом реализации действующего концессионного соглашения должно было стать создание двух мусоросортировочных комплексов с автоматизированными линиями мощностью по 400 тысяч тонн в год каждый, двух перерабатывающих цехов крупногабаритного мусора мощностью по 70,6 тысячи тонн в год каждый и двух полигонов захоронения отходов мощностью по 297,2 тысячи тонн в год каждый. Место на левом берегу для полигона выбрано — в районе Верх-Тулы.

Фото: pixabay.com, автор- qimono