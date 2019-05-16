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В АО «РЭС» завершился масштабный комплекс мероприятий в рамках «субботников»

  • 16/05/2019, 11:19
Вместе с майскими праздниками завершился и цикл весенних «субботников» в филиалах АО «РЭС», которые ежегодно проводятся во всех подразделениях и уже стали для предприятия доброй традицией.

В АО «РЭС» завершился масштабный комплекс мероприятий в рамках «субботников»К планированию и организации «субботников» в Обществе подошли обстоятельно – мероприятия по уборке и благоустройству территории проводились в течение целого месяца. Такой продолжительный период обусловлен, прежде всего, разнообразием климатических условий в зонах обслуживания филиалов предприятия, которые расположены на всей территории Новосибирской области. Например, в южных районах области могут появляться почки на деревьях, когда в северных еще лежит снег. Или в городах уже полностью высох асфальт и тротуары, а в далеких селах – в самом разгаре паводковый период.

Поэтому в каждом из филиалов АО «РЭС» провели дни «генеральной уборки» с учетом местных особенностей, погодных условий и первостепенности работ по благоустройству после зимнего сезона. В итоге, череда весенних «субботников» в Обществе стартовала в середине апреля, а завершились все работы в аккурат ко Дню Победы.

Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке проводились на территории администраций филиалов, РЭСов, мастерских участков и других объектов электросетевого хозяйства АО «РЭС», а также на прилегающих участках.

Более 1500 сотрудников Общества приняли активное участие в весенних «субботниках», в ходе которых они убрали сухую траву и мусор, обновили лакокрасочное покрытие фрагментов ограждений, цокольных частей зданий и бордюрных камней, выполнили разнообразные работы по оформлению газонов и озеленению.

Можно с уверенностью сказать, что проведенные энергетиками мероприятия по благоустройству внесли свою лепту в общее улучшение облика населенных пунктов.

Кроме того, прошедшие «субботники», безусловно, способствовали сплочению коллектива. Подобные мероприятия создают условия для неформального общения и взаимодействия, налаживания коммуникаций, позволяют коллегам лучше узнать друг друга. Ведь давно известно, что ничто так не объединяет людей, как совместный труд для общей пользы.

Фото пресс-служба компании

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