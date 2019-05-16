«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

Новосибирская компания ООО «Ангиолайн» планирует вывести на отечественный рынок совместную с НИМЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина (Клиника Мешалкина) разработку. Это система тромбоэкстракции, включающая в себя катетер-«пылесос» и стент-ретривер для лечения ишемического инсульта. Инвестиции в проект за 2 года составили около 20 млн рублей, включая субсидию 5 млн рублей из областного бюджета.
— «Катетер-пылесос» — это трубка, в которую засасывается тромб, словно в пылесос, — рассказал в ходе пресс-тура руководитель разработок компании Дмитрий Требушат. — Это делается на этапе, когда тромб уже в мозге. В течение 12 часов можно его удалить без вреда для здоровья пациента. Стент-ретривер — специальная корзиночка из сплава нитяной формы. Он запрограммирован при определенной температуре восстанавливать свою заданную форму. У сеточки такой дизайн, что она заводится под тромб микрокатетером, принимает свою форму и механически тромб зацепляет, «якорится» в нем, после чего его можно толкать. Оба изделия заводятся через пункцию в артерии.
— Это изделие обязательно окупится, — считают в компании. — Это наш будущий флагман, как и «Калипсо» (коронарный стент с лекарственным покрытием, изготовленный в 2011 году). Думаю, начнем с выпуска500-1000 таких систем в год. Потенциальная емкость этого сегмента рынка в России — около 100 тысяч систем в год.
— Готовим заявку на субсидию. Надеюсь, подадим. Это стент периферический аортальный, имеет память формы, при 27 градусах восстанавливает заданный размер. Разработка однозначно должна быть успешной. Вопрос в сроках, когда мы ее завершим, — говорит Дмитрий Требушат.
По его словам, расширяя ассортимент инновационной продукции, компания также ведет работу по расширению рынков сбыта. Сейчас «Ангиолайн» проходит процедуру получения CE-Mark (Обязательная сертификация медицинских изделий в странах Евросоюза. — Ред.). Это позволит новосибирцам выйти не только на рынок медицинских изделий ЕС, но и на рынки других стран, на территории которых действуют европейские стандарты. Пока география и доля зарубежного экспорта у новосибирцев небольшая.
— Экспортируем в Узбекистан, Казахстан, Вьетнам. Сейчас идем в Бразилию, — сообщил Требушат. — Это рынки, где легко получить регистрацию, имея продажи в России. Чтобы выйти на рынок Европы, мы должны выполнить особые требования, и мы этим сейчас занимаемся. Пока доля экспорта у нас небольшая. Но в прошлом году наша компания стала одним из лучших экспортеров года в сегменте «Яркий старт».
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