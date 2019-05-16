«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

Новосибирская компания ООО «Ангиолайн» планирует вывести на отечественный рынок совместную с НИМЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина (Клиника Мешалкина) разработку. Это система тромбоэкстракции, включающая в себя катетер-«пылесос» и стент-ретривер для лечения ишемического инсульта. Инвестиции в проект за 2 года составили около 20 млн рублей, включая субсидию 5 млн рублей из областного бюджета.

— «Катетер-пылесос» — это трубка, в которую засасывается тромб, словно в пылесос, — рассказал в ходе пресс-тура руководитель разработок компании Дмитрий Требушат. — Это делается на этапе, когда тромб уже в мозге. В течение 12 часов можно его удалить без вреда для здоровья пациента. Стент-ретривер — специальная корзиночка из сплава нитяной формы. Он запрограммирован при определенной температуре восстанавливать свою заданную форму. У сеточки такой дизайн, что она заводится под тромб микрокатетером, принимает свою форму и механически тромб зацепляет, «якорится» в нем, после чего его можно толкать. Оба изделия заводятся через пункцию в артерии.

— Это изделие обязательно окупится, — считают в компании. — Это наш будущий флагман, как и «Калипсо» (коронарный стент с лекарственным покрытием, изготовленный в 2011 году). Думаю, начнем с выпуска500-1000 таких систем в год. Потенциальная емкость этого сегмента рынка в России — около 100 тысяч систем в год.

Тромбоэкстрактор проходит регистрацию в Росздравнадзоре. Как предполагают в «Ангиолайне», документы на медицинское изделие компания получит максимум в начале 2020 года. После этого начнется его производство. Есть предзаказы от российских клиник, первой из которых станет клиника Мешалкина. Ее врачей «Ангиолайн» уже обучает работать с новой продукцией.

— Готовим заявку на субсидию. Надеюсь, подадим. Это стент периферический аортальный, имеет память формы, при 27 градусах восстанавливает заданный размер. Разработка однозначно должна быть успешной. Вопрос в сроках, когда мы ее завершим, — говорит Дмитрий Требушат.

Еще одна разработка компании — стент для периферических сосудов — сейчас проходит испытания на животных. Для продолжения работы над этим проектом компания также надеется получить господдержку.

По его словам, расширяя ассортимент инновационной продукции, компания также ведет работу по расширению рынков сбыта. Сейчас «Ангиолайн» проходит процедуру получения CE-Mark (Обязательная сертификация медицинских изделий в странах Евросоюза. — Ред.). Это позволит новосибирцам выйти не только на рынок медицинских изделий ЕС, но и на рынки других стран, на территории которых действуют европейские стандарты. Пока география и доля зарубежного экспорта у новосибирцев небольшая.

— Экспортируем в Узбекистан, Казахстан, Вьетнам. Сейчас идем в Бразилию, — сообщил Требушат. — Это рынки, где легко получить регистрацию, имея продажи в России. Чтобы выйти на рынок Европы, мы должны выполнить особые требования, и мы этим сейчас занимаемся. Пока доля экспорта у нас небольшая. Но в прошлом году наша компания стала одним из лучших экспортеров года в сегменте «Яркий старт».

ООО «Ангиолайн» основано в 2007 году. С 2008 года начато производство коронарных баллонных катетеров «Колибри» и коронарных баллонорасширяемых стентов «Синус». В 2011 году запущено в производство более 15 видов принадлежностей для проведения операций коронарной ангиопластики и стентирования. Также в 2011 году компания разработала первый отечественный коронарный стент с лекарственным покрытием «Калипсо». В 2017 году «Ангиолайн» приступил к строительству новой площадки на территории Биотехнопарка с общим объемом инвестиций около 0,5 млрд рублей. После запуска объекта к 2021 году выручка по группе компаний составит 6,1 млрд рублей, по проекту — около 4 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,4 млрд. Директор ООО «Ангиолайн» — Андрей Кудряшов.

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