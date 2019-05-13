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Расходы на котельные считают неэффективными

Около миллиарда нетарифных рублей, которые выделяются на котельные области из бюджета, пока не в состоянии переломить ситуацию с количеством аварий.
  • 13/05/2019, 17:52
Автор: Евгения Серёгина
Расходы на котельные считают неэффективными
«Ежегодно из областного бюджета на объекты теплоснабжения тратятся около 2 млрд рублей.»

По итогам прошедшего отопительного сезона количество аварий на теплосетях региона остается на уровне прошлого года. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщили министр энергетики и ЖКХ региона Денис Архипов и губернатор области Андрей Травников. В то же время, по словам министра, наблюдается снижение количества аварий в системе энергоснабжения.

Предприятия области сократили затраты на энергоэффективность

 В отопительный период не фиксировалось системных аварий на электроэнергетических объектах. Максимум энергопотребления в отопительном периоде  3,9 мегаватт, что на 51 мегаватт выше, чем в отопительный сезон 2017-2018 гг. По сравнению с прошлым отопительным периодом произошло снижение количества аварий, отнесенных по критериям постановления правительства РФ к таковым, на 13%  с 63 до 55 аварий. При этом на электростанциях уменьшение на 47%: с 17 до 9, на объектах теплового хозяйства количество аварий на уровне прошлого года,  привел данные министр.

По его словам, в межотопительный период продолжится начатая в прошлом году реализация малозатратных мероприятий, направленных на увеличение надежности работы теплообъектов и на повышение экономической эффективности, снижение потребления топлива и электроэнергии.

О необходимости подобных мероприятий напомнил и губернатор области. По словам главы региона, ежегодно из областного бюджета на объекты теплоснабжения тратятся около 2 млрд рублей, из которых 1 млрд нетарифные расходы. И эта сумма для области достаточно существенная.

 Мы видим, что пока тенденция не переломлена. Понятно, что это следствие недоремонта сетей в течение последних десяти лет. Есть потребность в большом объеме ремонта в районных центрах, сельских населенных пунктах. Хотел бы обратить внимание на работу, которую мы развернули в прошлом году. Это выработка и реализация малозатратных и эффективных мероприятий в системе теплоснабжения, — отметил он.

В ряде случаев подобные мероприятия уже показали экономический эффект.

Модернизацию теплосетей в Черепаново упаковывают в концессию

Модернизацию теплосетей в Черепаново упаковывают в концессию

 Мы посещали Барабинск, познакомились с работами на котельной. Также ознакомились с работами в Краснозерке и Кочках. Готовятся крупные мероприятия в рамках софинансирования с частными партнерами в Черепаново, — перечислил глава региона. —  Напоминаю, что готов достаточно оперативно поддержать такие мероприятия, потому что каждый год почти 2 млрд тратим на финансирование теплоснабжающего комплекса. Мы не можем повсеместно перейти на экономически обоснованные тарифы, это приведет к росту платежей населения. Но нужно стремиться к снижению этих расходов из бюджета. Если бы мы имели возможность по миллиарду вкладывать в котельные, это, конечно, привело бы к кардинальному изменению ситуации. Но сегодня мы этот миллиард вкладываем в неэффективные расходы.

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