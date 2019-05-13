Расходы на котельные считают неэффективными

По итогам прошедшего отопительного сезона количество аварий на теплосетях региона остается на уровне прошлого года. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщили министр энергетики и ЖКХ региона Денис Архипов и губернатор области Андрей Травников. В то же время, по словам министра, наблюдается снижение количества аварий в системе энергоснабжения.
2017-2018 гг. По сравнению с прошлым отопительным периодом произошло снижение количества аварий, отнесенных по критериям постановления правительства РФ к таковым, на 13% — с 63 до 55 аварий. При этом на электростанциях уменьшение на 47%: с 17 до 9, на объектах теплового хозяйства количество аварий на уровне прошлого года, — привел данные министр.
По его словам, в межотопительный период продолжится начатая в прошлом году реализация малозатратных мероприятий, направленных на увеличение надежности работы теплообъектов и на повышение экономической эффективности, снижение потребления топлива и электроэнергии.
О необходимости подобных мероприятий напомнил и губернатор области. По словам главы региона, ежегодно из областного бюджета на объекты теплоснабжения тратятся около 2 млрд рублей, из которых 1 млрд —нетарифные расходы. И эта сумма для области достаточно существенная.
— Мы видим, что пока тенденция не переломлена. Понятно, что это следствие недоремонта сетей в течение последних десяти лет. Есть потребность в большом объеме ремонта в районных центрах, сельских населенных пунктах. Хотел бы обратить внимание на работу, которую мы развернули в прошлом году. Это выработка и реализация малозатратных и эффективных мероприятий в системе теплоснабжения, — отметил он.
В ряде случаев подобные мероприятия уже показали экономический эффект.
Фото автора
Популярное с сайта