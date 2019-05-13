Самая дорогая однокомнатная квартира в новостройке расположена в Новосибирске

Эксперты ЦИАН изучили рынок дорогих «однушек» в новостройках Сибирского федерального округа и составили рейтинг регионов СФО по максимальной стоимости жилья данного формата.

Первое место рейтинга самых дорогих «однушек» в новостройках округа занимает Новосибирская область. За 7,02 млн рублей в центре Новосибирска можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 68 кв. м. Данный лот предлагается в жилом комплексе Prime House на 15 этаже, что обеспечит будущему владельцу прекрасные виды на центральную часть города.

Второе место у Алтайского края и жилого комплекса «Собрание», расположенного в центре Барнаула. За 6 млн рублей здесь предлагается квартира площадью 80 кв. м. Это самый большой лот в данном рейтинге. Причем при желании количество комнат можно будет увеличить – число окон позволяет спланировать пространство с несколькими жилыми помещениями.

«Бронзу» получает Кемеровская область. В этом регионе самая дорогая однушка в новостройке обойдется в 4,08 млн рублей. Это бюджет покупки лота площадью 68 кв. м в сданном в эксплуатацию жилом комплексе «Каравелла» в центре Кемерово.

Четвертое место у Иркутска и жилого комплекса «Изумруд». За 4 млн рублей ровно в этом проекте можно приобрести «однушку» площадью 45 кв. м с предчистовой отделкой. Сданная в эксплуатацию в конце прошлого года новостройка находится рядом с рощей Звездочка, между улицами Лермонтова и Гоголя.

Красноярский край замыкает первую пятерку с показателем 3,86 млн рублей. За эту сумму можно приобрести квартиру площадью 56 кв. м в жилом комплексе «Золотое сечение», который возводится по соседству с недавно открытым ледовым дворцом «Кристалл-Арена». Самая дорогая «однушка» в проекте спланирована таким образом, что позволяет разместить полноценную спальню и объединенную зону гостиной и кухни.

Томская область делегировала в рейтинг жилой комплекс «Дом на Сибирской», в котором самая дорогая однокомнатная квартира площадью 59 кв. м реализуется с ремонтом от застройщика.

В Омской области максимум в рассматриваемой категории находится на уровне 3,35 млн рублей. За эту сумму экспонируется квартира свободной планировки в сданном доме в центре Омска на улице Масленникова. Площадь лота составляет 57 кв. м, из которых 11 «квадратов» занимает просторная лоджия.

Восьмое место у Республики Хакасия. В этом регионе максимум в категории однокомнатных квартир на рынке новостроек находится ниже уровня в 3 млн рублей – самая дорогая однушка обойдется в 2,5 млн рублей. Это лот площадью 43 кв. м в жилом комплексе «Отражение», расположенном на севере Абакана. Данный проект выделяется наличием обширной инфраструктуры, которая включает торговый центр площадью около 7 тыс. кв. м, а также кинотеатр под открытым небом для жителей.

Замыкает рейтинг самых дорогих «однушек» в новостройках СФО Республика Алтай. Максимальная отметка здесь зафиксирована на уровне 2,2 млн рублей. Квартира площадью 45 кв. м продается с частичной предчистовой отделкой – выровненными полами и установленными межкомнатными перегородками. Дополнительным бонусом для покупателя станет вид из окон на Комсомольскую гору и горнолыжный склон.

Для рейтинга самых дорогих однокомнатных квартир в новостройках Сибирского федерального округа были отобраны лоты в строящихся и сданных в эксплуатацию домах. При этом для последних применялись дополнительные условия. Во-первых, разрешение на ввод в эксплуатацию в проекте было оформлено не более пяти лет назад. Во-вторых, рассматривались только лоты без отделки, за исключением вариантов, где предлагается ремонт от застройщика.

Фото: с сайта ЦИАН