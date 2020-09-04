«РАТМ Холдинг» хочет замкнуть цикл производства соды

— Растущая стоимость соды у производителей, стоимость доставки влекут удорожание продуктов, содержащих соду, снижают рентабельность нашего основного производства, — сообщил на заседании инвестсовета директор ООО «Сибирская содовая компания» (входит в «РАТМ Холдинг», 100% учредителем компании является Эдуард Таран) Сергей Лукьянцев. — В случае успешной реализации планов сода, с учетом расходов на доставку, должна стоить в полтора-два раза дешевле, чем ее приобретают сегодня. Строительство предприятия для производства кальцинированной соды позволит нам сдерживать рост цен на продукцию предприятий, которые используют соду, в частности, для стекольных производств, расширит географию поставок, в том числе экспортных — в Казахстан и другие страны Ближнего Зарубежья.

По словам руководителя компании, создание производства кальцинированной соли в Сибири повысит конкурентоспособность местной стеклянной тары. Рост спроса на стеклянную упаковку у сибирских производителей продуктов питания приведет к увеличению поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области. Кроме того, появление нового источника основного сырья в округе повысит привлекательность региона для открытия новых видов стекольных заводов, в том числе по производству флоат-стекла.

— Мы рассчитываем на то, что наш проект будет признан масштабным, а также на содействие и поддержку в подборе участка для строительства завода по обогащению соды, которую мы будем добывать в Алтайском крае и транспортировать сюда железнодорожным транспортом, — говорит Лукьянцев. — Речь идет об участке в Новосибирске или ближайших пригородах, а также о его предоставлении в аренду без торгов.

Сейчас компания поставляет кальцинированную соду с Михайловского месторождения в Алтайском крае. Она будет использоваться в качестве сырья на новой промышленной площадке. Расчетная мощность предприятия, которое холдинг планирует создать в Новосибирской области, составит 60 тысяч тонн готовой продукции в год.

По информации, озвученной директором компании, общий объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей с НДС (в 2020 году — 22,5 млн, 2021 — 94,3 млн, 2022 — 1,2 млрд). Срок реализации проекта — 3 года с момента оформления участка под строительство. На предприятии будут созданы 48 высокопроизводительных рабочих мест. В течение 4 лет после запуска производства выручка от реализации соды составит более 4,1 млрд рублей без НДС, прибыль от продаж — 1,5 млрд. Срок окупаемости проекта — 7 лет. В течение 4 лет поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области от реализации проекта составят 280 млн рублей.

По информации ООО «Сибирская содовая компания», кальцинированная сода используется для производства всех видов стекла, в черной и цветной металлургии, производстве моющих средств, жирных кислот, глицерина и других отраслях экономики. Основными потребителями соды в Сибирском федеральном округе являются ООО «Сибстекло» (Новосибирск), ООО «ИнтерГласс» (Томск), ООО «Омский стекольный завод» (Омск), ООО «Стеклотех» (Тюмень).

Напомним, договор аренды участка, на котором находится единственное в Сибири месторождение содосульфатного сырья (является возобновляемым) — озера системы Танатар в Алтайском крае — был оформлен в 2018 году (срок действия лицензии — до 2049 года). Тогда же холдинг заключил договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр» (Томск): специалисты нашли способ извлечь из природного сырья соду, пригодную для стекловарения, и стабилизировали качество конечного продукта. Пресс-служба «РАТМ Холдинга» уточняет, что к настоящему времени завершена стадия масштабирования технологии, просчитаны материальный и энергический баланс технологического процесса, а также нагрузки использования энергоносителей. До конца 2020 года будет выполнено проектирование добычи содосульфатного сырья.

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинг