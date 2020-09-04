Емкость рынка «умного ЖКХ» в Новосибирске — около 170 млн рублей ежегодно

Выбор растет

Как отметили опрошенные Infopro54 эксперты, рынок «умного дома» (или «цифрового дома») сегодня можно разделить на два крупных сегмента.

Первый — это потребительские «коробочные» продукты, которые достаточно подключить к сети электропитания и самостоятельно настроить с помощью своего смартфона.

— В салонах «МегаФон» подобные решения представлены «умными» розетками, лампами, датчиками открытых окон, дверей, протечки воды, датчиками качества воздуха, — перечисляет директор Сибирского филиала компании «МегаФон» Галия Сайфутдинова. — Помимо таких традиционных производителей гаджетов «умного дома», как Xiaomi и TP-Link, в нашем ассортименте появились «умные» колонки с голосовым помощником производства Яндекс и Mail.ru.

Второе направление рынка «цифрового дома» более емкое — это «умное ЖКХ». В данном сегменте, например, «МегаФон» предлагает продукты, предназначенные для автоматизации работы приборов учета как внутри отдельной квартиры, так и всего многоквартирного дома.

— «Умные» датчики в автоматическом режиме передают показания о потреблении электроэнергии, воды или тепла по сети мобильной связи. В результате сбытовые компании в режиме онлайн могут видеть текущее потребление ресурсов, обнаруживать факты противоправного подключения к электросетям, выставлять счета на оплату и планировать дальнейшее распределение своих мощностей. Самим жильцам при этом больше не нужно записывать и сообщать показания счетчиков, — рассказывает Галия Сайфутдинова.

Для работы «умных» счетчиков и других устройств интернета вещей «МегаФон» построил отдельную сеть стандарта NB-IoT. Данная технология отличается высокой проникающей способностью, так как сигнал от базовых станций хорошо проходит даже сквозь бетонные стены и проникает в подвальные помещения. От одной стандартной батарейки датчики NB-IoT могут работать до 8 лет. Кроме того, у «МегаФон» есть специальный сервис «Цифровая управляющая компания» с мобильным приложением для жильцов, которое позволяет все процессы управления многоквартирным домом, включая собрания жильцов, осуществлять в онлайн-режиме.

«Умный дом» от «Ростелекома» — это облачная система управляемых с помощью мобильных устройств датчиков и устройств, которая автоматически распознает изменение обстановки, реагирует на все нештатные ситуации. В компании поясняют, что в сервисы «Умного дома», в зависимости от комплекта, входят датчики открытия, движения, протечки и дыма, контроллеры, умные лампочки и розетки. Кроме того, можно подключить внешние и внутренние камеры видеонаблюдения. Приборы можно протестировать и выбрать оптимальный комплект для подключения из трех имеющихся: «Базовый», «Управление» и «Расширенный».

Абонентам комплектов «умный дом» поступают уведомления (SMS, push, e-mail) на мобильный телефон, и в онлайн-режиме они видят причины поступившего сообщения. С видеонаблюдением удобно присматривать за детьми, пожилыми родственниками, домашними животными в свое отсутствие. Можно удаленно контролировать ремонт в квартире. Внешние видеокамеры не боятся дождя и снега, следят за домом, подъездом и парковкой. Видеофайлы хранятся удаленно в облаке оператора и надежно защищены от хакерских и вирусных атак.

— Наша система «умный дом» позволяет сделать жизнь спокойней и удобней, потому что в том числе берет на себя часть забот по управлению бытовой техникой и позволяет создавать индивидуальные сценарии работы. Например, любой прибор — электрический чайник, утюг, вентилятор, настольную лампу и многое другое — можно подключить в сеть через управляемые умные розетки. Так, не выключенная вами техника отключится автоматически, а чайник или обогреватель запустятся по таймеру, — рассказывает Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Не менее понятны в использовании датчики открытия и движения. Первый посылает сигнал на сотовый телефон, в котором установлено мобильное приложение, о несанкционированном проникновении. Второй реагирует на перемещение внутри квартиры. Датчик протечки оперативно сигнализирует хозяину жилья о возможном подтоплении, что помогает обнаружить протечку на ранней стадии и избежать проблем с соседями. Также в квартире можно установить внутреннюю камеру с фиксацией звука и движения, предназначенную за наблюдением внутри помещения, и внешнюю, направленную на окна или лоджию. Услуга видеонаблюдения особенно популярна у семей с маленькими детьми, потому что позволяет контролировать местоположение ребенка.

МТС продвигает на рынок комплексную систему МТС VDome — единую облачную платформу по управлению жилыми комплексами. Директор по маркетингу компании МТС в Новосибирской области Сергей Лукин поясняет, что ее внедрение позволяет упростить сервисное обслуживание многоквартирного дома или коттеджей, обеспечивает функционал для работы с охранно-пожарными и инженерными системами, системой контроля удаленного доступа, парковками. А также автоматизирует оплату коммунальных услуг и делает коммуникации между жителями и администрацией УК более эффективными.

— Цифровое решение МТС для «умного дома» представляет собой общую систему администрирования жилого дома или комплекса и мобильное приложение для жителей. Так, жители могут получать свежие новости и регулярные отчеты о событиях в доме или жилом комплексе, коттеджном поселке, оплачивать счета и отправлять через приложение показания счетчиков. Также предусмотрена возможность внедрения системы интеллектуального видеонаблюдения и автоматическая передача показаний счетчиков с помощью технологии интернета вещей, — перечисляет Лукин. — Благодаря сервису VDome жители получают более прозрачную систему предоставления и оплаты коммунальных услуг, а главное — сокращение дистанции между жителями и администрацией ЖЭУ или УК, налаживание обратной связи делает жизнь еще более удобной и безопасной.

«ЭР-Телеком Холдинг» также уже вывел на рынок широкий спектр различных услуг и сервисов в этом направлении. В предложение компании входят как поквартирные системы — «умный дом» (включающий в себя решения на основе интернета вещей: «умные» счетчики для учета энергоресурсов, датчики движения, открытия/закрытия, протечки, «умные» колонки и другие), так и решения для целых домов и жилых кварталов — «умный жилой комплекс» («умный домофон», «безопасный двор», основанные на технологии видеоаналитики).

— Все системы и сервисы объединены в одно информационное поле, позволяющее жителям квартир и сотрудникам УК не только управлять всеми системами в «одном окне», но и взаимодействовать друг с другом. Так, например, жильцы смогут в одном мобильном приложении просматривать показания своих счетчиков, открывать дверь домофона и здесь же получать новости от управляющей компании и даже проходить общедомовые собрания собственников в режиме онлайн, что в текущих условиях считаем очень важным, — подчеркивает менеджер продукта Smart City АО «ЭР-Телеком Холдинг» Булат Зайдуллин.

Директор макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК Олег Низомиддинов уверен, что понятие «цифровой дом» уже стало более широким, чем просто «цифровая квартира». К примеру, это может быть любое оборудованное здание, где ведется видеонаблюдение, установлены датчики сканирования различных данных.

— Недавно компания «ТрансТелеКом» установила интегрированные посты автоматизированного приема и диагностики подвижного состава (ППСС) на сортировочных станциях Западно-Сибирской железной дороги, — рассказывает собеседник Infopro54. — На постах контролируется техническое состояние узлов подвижного состава, ведется мониторинг габаритов, веса вагона, считывается информация с видеокамер, ультразвуковых и инфракрасных датчиков, RFID-метки, а также используется оборудование интернета вещей по беспроводной технологии LPWAN с низким энергопотреблением.

Тренды-2020

Участники рынка отмечают, что в 2020 году спрос на продукты «умного дома» растет впечатляющими темпами. По оценкам Галии Сайфутдиновой, как в штучном, так и в денежном выражении по итогам первой половины 2020 года продажи устройств «умного дома» в розничной сети «МегаФон» на территории Сибири выросли более чем на 150%. При этом средняя стоимость одного проданного устройства, по сравнению с прошлым годом, снизилась с 2370 до 1960 рублей. Сергей Лукин также считает, что сегодня горожан все больше интересует не только качество строительства и доступность инфраструктуры, но и наличие в домах счетчиков с возможностью дистанционной передачи показаний, видеонаблюдение на территории, «умные» парковки со шлагбаумом, пропускающие только жителей конкретного дома или подъезда, и другие элементы «умного дома».

По словам Булата Зайдуллина, наиболее активно компания сейчас реализует в Новосибирске проект «умный домофон». На сегодняшний день в городе установлены около 3500 таких устройств, и их количество увеличивается с каждым днем.

— В целом, из городов Сибири сейчас поступают множественные запросы на реализацию «умных систем», как на жилых объектах, так и на коммерческих и промышленных объектах, — поясняет эксперт.

Всего компания установила уже более 10000 «умных домофонов» в крупных российских городах — Санкт-Петербурге, Перми, Туле, Новосибирске, Челябинске и других.

— Круглосуточный видеопоток с камер домофонов используется правоохранительными органами в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий и дальнейшего предупреждения правонарушений. По предварительным оценкам, снижение уровня преступности на территории с установленными устройствами мониторинга может достигать до 40%, повышение раскрываемости преступлений — до 50%, — рассказывает Булат Зайдуллин.

На втором месте по популярности в компании решения, позволяющие «оцифровать» инфраструктуру здания жилых домов. Система, объединяющая решения по учету энергоресурсов в общедомовом учете и технологии, передающие данные по процессам жизнедеятельности объектов — датчики открытия/закрытия для чердаков и подвалов, датчики движения для освещения, протечки и прочие. Завершают список поквартирные решения, делающие жизнь конечного пользователя проще и удобнее, — «умные» розетки, датчики включения и выключения света, «умные» счетчики.

В Ростелекоме наиболее востребованным сервисом называют видеонаблюдение.

— Именно эта услуга позволяет людям чувствовать себя защищенными, — поясняет Куприянов. — Кроме того, традиционно всплеск интереса к сервисам «умного дома» наблюдается в начале лета, когда горожане уезжают на дачу и хотят быть спокойными за сохранность своего имущества и квартиры. Также много заявок на подключение услуги поступает в сентябре, когда начинается учебный год. Родителям удобно следить за тем, как ведут себя их дети после школы: как учатся, кто приходит к ним в гости, сколько времени они тратят на игры и домашние задания.

Сергей Лукин также отмечает, что наиболее востребованными в компании становятся сервисы, связанные с безопасностью. По его мнению, особенно остро это проявилось в период пандемии, когда жильцы стали проводить дома гораздо больше времени, практически не покидая его, и, как следствие, возросли продажи «умных» устройств и связанных с ними сервисов (домофонов с видеонаблюдением и приложением для смартфона, например). Участники рынка добавляют, что во время самоизоляции у потребителей ощутимо вырос интерес к продуктам, позволяющим проводить собрания, прием клиентов онлайн, осуществлять дистанционный сбор данных со счетчиков и т.д.

— Я бы не назвал спрос на цифровые продукты и решения «всплеском». Скорее, это адаптация под условия пандемии, развивающиеся технологии и стремление не отставать от технического прогресса. Тем более что эти современные возможности позволяют не только повысить комфорт жизни и работы конечных пользователей, но и получить инструменты экономии и оптимизации ресурсов владельцев объектов/строений, — комментирует Булат Зайдуллин.

При этом он констатирует, что основной сложностью при продвижении сервисов для «цифрового дома» становится необходимость смены менталитета.

— Не все застройщики, управляющие компании рассматривают высокотехнологичные решения как инструмент для повышения качества жизни. Поэтому данное направление находится еще на своем начальном этапе. Однако нельзя не отметить постепенную адаптацию к новым сервисам и возможностям, в том числе определенную роль оказала пандемия, когда ситуация продиктовала свои требования, — говорит собеседник Infopro54.

На перспективу

Олег Низомиддинов самыми перспективными в плане дальнейшего развития сегмента «умный дом» называет сервисы, использующие биометрические данные человека — отпечаток большого пальца и радужку глаза.

— Такие данные не просто могут давать доступ к ресурсам и контенту, с их помощью можно анализировать запросы человека и формировать персональное предложение. Человек начинает больше доверять алгоритмам, это позволяет сэкономить время и выделить его для чего-то другого, — поясняет эксперт. — Кроме этого, среди перспективных направлений развития — виртуальная и дополненная реальности, кибертурниры.

— Например, можно создавать сценарии освещения и температуры под свои привычки или настраивать работу приборов освещения в зависимости от присутствия в доме. Немаловажно, что это не только удобно, но и позволит экономить на электричестве, если свет выключается каждый раз, когда в комнате никого нет, — перечисляет он.

Юрий Куприянов считает интересной и перспективной возможность «умного дома» настраивать комфорт внутри помещения под себя.

Булат Зайдуллин уверен, что перспективы дальнейшего развития «умных» решений для дома связаны с объединением отдельных сервисов, элементов, чтобы все они взаимодействовали как единое целое.

— Именно такой формат позволяет достичь максимального эффекта — как экономического, так и социального. Так, например, данные по перерасходу тепла в многоквартирном доме дают возможность только идентифицировать проблему, а датчики открытия на окнах и дверях позволят определить источник потери и решить вопрос, — поясняет он. — В нашем понимании «умный дом» — система, состоящая из группы взаимосвязанных элементов и наборов услуг, которые не просто объединены в одно информационное поле, но и тесно связаны и влияют друг на друга. В результате «умные» решения должны объединить не только отдельные дома или ЖК, но целые районы и города, образуя единую систему комфортной городской среды для его жителей.

— Например, по итогам 2019 года в Новосибирске были построены 17674 новых квартиры. Если в 2020-2021 годах темпы вводы жилья будут сопоставимы, то при условной стоимости одного «умного» электросчетчика в 10 тысяч рублей мы можем оценить емкость рынка «умного ЖКХ» в Новосибирске примерно в 170 млн рублей ежегодно, — резюмирует она.

По оценкам Галии Сайфутдиновой, огромный толчок дальнейшему развитию «умного ЖКХ» дадут уже вступившие в действие поправки в федеральный закон «Об электроэнергетике». Она напоминает, что с 1 июля 2020 года все новые частные и многоквартирные дома должны оснащаться именно «умными» приборами учета электроэнергии. Старые счетчики в уже построенных домах по мере приближения окончания срока эксплуатации также будут заменяться на новые. При этом обязанность по приобретению и установке «умного» счетчика переносится с жильцов квартир на сбытовые компании.

Базовое фото редакции

Фото экспертов предоставлены пресс-службами компаний