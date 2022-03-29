Разбивать городские дороги можно будет только строителям

В качестве поддержки строительной отрасли на территории Новосибирска, весенних ограничений на передвижение по городу для крупногабаритного транспорта компаний-застройщиков не будет. На транспорт, обслуживающий другие отрасли, это не распространяется. Такое заявление мэр Новосибирска Анатолий Локоть сделал в ходе оперативного совещания.

— Откровенно скажу: жалко дороги, — говорит глава города. — Но принято решение, и этот запрет, который будет накладываться с 4 апреля по 22 мая — исключение для машин, которые работают в строительной отрасли. Мы пойдём на эту меру с тем, чтобы поддержать строительную отрасль.

Как напомнил мэр, каждый год в весеннее время принимается решение о запрете проезда тяжёлых грузовых машин по территории города для того, чтобы сохранить дороги от разрушения, так как в этот период происходит их максимальный износ.

Ситуацию усугубляет и некачественная работа компаний-подрядчиков, проводивших ремонт дорожного покрытия. На сегодняшний день мониторинг состояния городского дорожного покрытия проведен на 111 объектах (30% от общих гарантийных объектов в городе). В ходе мониторинга выявлены разрушения верхнего слоя дорожного полотна, образование колейности на площади порядка 59 тыс кв м. Общая площадь проверенных объектов составляет 1,7 млн кв м (58% от общей площади гарантийных объектов). Всего на гарантии в настоящее время находится 322 объекта общей площадью 3 млн кв м.

— Подрядным организациям направлены претензии для устранения выявленных нарушений. Они должны быть ликвидированы до 1 июня, — говорит начальник департамента транспорта и дорожно- благоустроительного комплекса Константин Васильев. — Получены ответы с подтверждением готовности выполнения работ. Ни один из подрядчиков не отказался от своих гарантийных обязательств. Мы провели работу с двумя асфальтовыми заводами. Компании ООО «СТС+» (завод в Октябрьском районе) и ООО «Дорсиб+» (Первомайский район) подтвердили открытие заводов и возможности начала работы с 5 по 10 апреля.

Глава города потребовал сдвинуть сроки устранения дефектов с июня до начала майских праздников.

В масштабах Новосибирской области, по информации Территориального управления автодорог, в перечне проверок на 2022 год числится 281 объект: 208 объектов ремонта и 73 — капитального ремонта дорог и дорожных сооружений. Большинство разрушений приходится на разметку, бермы дорожных знаков, коррозию барьерного ограждения, откосов, покрытие ЩПС. Фиксируются разрушения обочин, дорожной одежды, разуплотнение щебня на покрытии.