Япония запретит экспорт в Россию предметов роскоши, включая дорогие автомобили

Япония вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиального класса и драгоценные камни, сообщил на пресс-конференции в Токио японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает ТАСС.

— Правительство приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, драгоценные камни, ювелирные изделия. Запрет вступает в силу 5 апреля, — сказал он.

Полный список товаров, на которые распространяются озвученные меры, пока не обнародован.

По словам министра, его страна продолжит поддерживать тесную координацию с международным сообществом, в первую очередь с Группой семи, по вопросу антироссийских санкций из-за специальной военной операции на Украине.

Ранее Япония, как и страны Запада, анонсировала введение персональных санкций против должностных лиц, а также российских банков. В списках оказались президент России Владимир Путин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров.

Всего под санкции Японии подпал 101 человек и 130 организаций из РФ. Власти также заморозили активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.