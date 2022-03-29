Рекламодателям

«Ростелеком» в 2022 году планирует обеспечить 47 малочисленных сел Новосибирской области связью 4G

  • 29/03/2022, 11:06
В 2022 году мобильная голосовая связь четвертого поколения и беспроводной интернет должны появиться еще в 47 населенных пунктах Новосибирской области с числом жителей от 100 до 500 человек, работы пройдут в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).

новости бизнесаОб этом сообщил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин во время встречи топ-менеджеров компании с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Участники совещания подвели промежуточные итоги реализации на территории региона федеральных проектов УЦН 2.0 и «Цифровая образовательная среда». В прошлом году «Ростелеком» построил в Новосибирской области 37 базовых станций и обеспечил надежной связью 12,5 тысяч селян. Благодаря проекту «Цифровая образовательная среда» беспроводной доступ в интернет и видеонаблюдение появились в 304 школах региона.

«Цифровизация школ и формирование надежной ИКТ-инфраструктуры продолжаются, в планах — подключить Wi-Fi и камеры видеонаблюдения во всех образовательных учреждениях региона. Сейчас работы ведутся более чем на 200 объектах, чтобы еще до конца учебного года педагоги этих школ смогли использовать на уроках электронные цифровые ресурсы по беспроводной технологии», — уточнил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Вице-президент по цифровым регионам «Ростелекома» Иван Зима отметил, что компания готова внедрить в Новосибирской области интеллектуальные транспортные системы, которые позволят снизить аварийность на дорогах и автоматизировать процесс управления дорожным движением в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«У компании “Ростелеком” большой практический опыт реализации проектов по созданию интеллектуальных транспортных систем. Мы выступаем в качестве разработчика программного обеспечения, производителя оборудования, поставщика инфраструктуры центров обработки данных, а также используем свою телекоммуникационную структуру и создаем инженерные команды в регионах по обслуживанию цифровых систем», — сказал вице-президент по цифровым регионам «Ростелекома» Иван Зима.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, приоритетом в совместной работе также может стать использование мощностей новосибирского дата-центра компании «Ростелеком-ЦОД» для надежного размещения информационных систем и данных.

Фото предоставлено пресс-службой компании

617

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирская область Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком Николай Зенин Андрей Травников


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Актуальный разговор

интервью

Просто бизнес. Через VPN о вас собирают информацию

Все материалы
Лента новостей

Как безопасно провести сделку с недвижимостью

29/03/2022, 15:00

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

29/03/2022, 14:46

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

29/03/2022, 14:30

Баннеры наружной рекламы предлагают использовать для антикризисной продержки предпринимателей

29/03/2022, 14:16
Популярное

Минцифры РФ рекомендовало операторам мобильной связи отказаться от безлимита

29/03/2022, 14:18

Перевод платежей за газ на рубли может уничтожить производство удобрений в Германии

28/03/2022, 18:31

С 28 марта в России запускается соцсеть «Россграм»

28/03/2022, 12:49

Перенесенный из-за «омикрона» стресс может усиливать аллергические реакции

25/03/2022, 17:20

В 2021 году россияне купили около 625 тысяч шуб

24/03/2022, 10:29

Астрофотограф из Новосибирска снял поверхность Солнца в деталях

23/03/2022, 18:30

Как оформить банковскую карту за границей

23/03/2022, 17:47
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Новости компаний

Интернет-трафик Tele2 в новосибирском метро за год вырос на 22%

29/03/2022, 14:14

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в экологическом субботнике «Час земли»

29/03/2022, 11:14

ВТБ запустил функцию определителя номера для входящих звонков

28/03/2022, 18:28

В Банке «Левобережный» можно дистанционно оформить банковскую гарантию за 1 день

28/03/2022, 18:23

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

Обоснованность роста цен предприниматели Новосибирска активно обсуждают в соцсетях

От областного правительства ждут конкретного экономического сценария

Доля товарооборота России с не поддержавшими санкции странами составила 46%

Зарубежные поставщики меняют условия на 100% предоплату

В Новосибирске резко подорожали прокладки и памперсы

Финансы

Новости туризма

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Банки блокируют карты граждан, осуществляющих спекулятивные закупки товаров с целью перепродажи

Меньше половины новосибирцев по-прежнему согласны на «черную» зарплату

Новая льготная ипотека — под 12% годовых

У предпринимателей вырос спрос на факторинг

Политика

новости Новосибирска

Два директора школы заявились на мандат Александра Морозова

Организаторы несанкционированного митинга в Новосибирске выплатят полиции еще около 2,8 млн рублей

Новосибирским военным попытались предъявить счет

Сессия горсовета Новосибирска началась с «существ» и «сепаратистов»

Возбудить дело по налоговым преступлениям теперь можно только после заключения ФНС

Недвижимость

новости бизнеса

Как безопасно провести сделку с недвижимостью

Бенефициар «НСК Девелопмент» вывел из оборотов застройщика более 141 млн руб

На вторичном рынке недвижимости сокращается выбор

Жизнь на Красном: открыты продажи нового дома в одном из самых масштабных проектов известного застройщика

Дольщикам еще семи долгостроев вернут вложенные в стройку деньги

Технологии

новости Новосибирска

Какие барьеры мешают развитию сибирского IT-рынка?

Грозит ли России нехватка катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии

Предприятие «Газпром нефти» стало резидентом особой экономической зоны в Омске

В НГУ разработали карбидокремниевые волокна для авиации и космонавтики

Новосибирские ученые улучшили программу для прогнозирования извлекаемых запасов нефти

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

МТС ищет кадры в Новосибирске

Сразу два вебинара МТС пройдут для бизнеса Новосибирска 24 марта

Telegram впервые обогнал WhatsApp по популярности в Новосибирске

Агропром

новости Новосибирска

В сельском хозяйстве идет укрупнение игроков

Почему растут цены на яйца и мясо птицы

Аграриев просят увеличивать производство овощей

Новосибирцев приглашают на картошку

Аграрии в этом году увеличат посевные площади под сахарную свеклу

Транспорт

новости Новосибирска

Разбивать городские дороги можно будет только строителям

Росавиация продлила ограничение полетов в южные регионы России до 1 апреля

Авиакомпания S7 планирует эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96 и Ил-86

Тарифы на проезд в четырех городах области будут устанавливать муниципалитеты

Мост через реку Ирмень капитально отремонтируют

Медицина

новости Сибири

Спрос на лекарства в округе снижается

Запускаются исследования терапии возвращения обоняния после ковида

В Новосибирской области может появится крупная производственная медплощадка

Проект детского реабилитационного центра в Новосибирске одобрила Главгосэкспертиза

Новосибирские иммунологи ориентируются на Азию и Академгородок

Авто

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Туризм

Новости туризма

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Пока на цены в санаториях Сибири повлиял только рост стоимости продуктов

С 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка

Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Общество

Новости туризма

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Баннеры наружной рекламы предлагают использовать для антикризисной продержки предпринимателей

Разбивать городские дороги можно будет только строителям

Дольщикам еще семи долгостроев вернут вложенные в стройку деньги

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска