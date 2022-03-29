«Ростелеком» в 2022 году планирует обеспечить 47 малочисленных сел Новосибирской области связью 4G

Об этом сообщил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин во время встречи топ-менеджеров компании с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Участники совещания подвели промежуточные итоги реализации на территории региона федеральных проектов УЦН 2.0 и «Цифровая образовательная среда». В прошлом году «Ростелеком» построил в Новосибирской области 37 базовых станций и обеспечил надежной связью 12,5 тысяч селян. Благодаря проекту «Цифровая образовательная среда» беспроводной доступ в интернет и видеонаблюдение появились в 304 школах региона.

«Цифровизация школ и формирование надежной ИКТ-инфраструктуры продолжаются, в планах — подключить Wi-Fi и камеры видеонаблюдения во всех образовательных учреждениях региона. Сейчас работы ведутся более чем на 200 объектах, чтобы еще до конца учебного года педагоги этих школ смогли использовать на уроках электронные цифровые ресурсы по беспроводной технологии», — уточнил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Вице-президент по цифровым регионам «Ростелекома» Иван Зима отметил, что компания готова внедрить в Новосибирской области интеллектуальные транспортные системы, которые позволят снизить аварийность на дорогах и автоматизировать процесс управления дорожным движением в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«У компании “Ростелеком” большой практический опыт реализации проектов по созданию интеллектуальных транспортных систем. Мы выступаем в качестве разработчика программного обеспечения, производителя оборудования, поставщика инфраструктуры центров обработки данных, а также используем свою телекоммуникационную структуру и создаем инженерные команды в регионах по обслуживанию цифровых систем», — сказал вице-президент по цифровым регионам «Ростелекома» Иван Зима.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, приоритетом в совместной работе также может стать использование мощностей новосибирского дата-центра компании «Ростелеком-ЦОД» для надежного размещения информационных систем и данных.