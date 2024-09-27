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Разделяя, сохраняй: как в городах Сибири появляются эко-проекты и эко-объекты

  • 27/09/2024, 10:24
Сбер реализует в Сибири серию эко-проектов, направленных на развитие культуры вторичного производства - снижения объема захоронения и уничтожения отходов и одновременно увеличения отбора полезных фракций мусора.

Разделяя, сохраняй: как в городах Сибири появляются эко-проекты и эко-объектыВ числе наиболее массовых проектов выступают акции по сдаче макулатуры и переработке пластика.

Так, в восьми сибирских городах в ряде отделений банка будут установлены специальные контейнеры с памятками по сбору макулатуры – например, в Новосибирске он находится в отделении по обслуживанию клиентов по адресу ул. Серебренниковская, 20.

Акция приурочена к «Всемирному дню переработки вторсырья» и всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумбатл» и продлится до 26 октября 2024 г. Принять участие может каждый, кто неравнодушен к экологической повестке.

Также, Сбер устанавливает в сибирских городах скамейки и урны из переработанного пластика. Сырье для изготовления этих малых архитектурных форм совместно собирают уже третий год сотрудники и клиенты банка, участвующие в конкурсе «Крышкам крышка». В этом году команда Сбера вдвое превысила результаты прошлого года, собрав более 3 тонн пластиковых крышек. Более 800 кг крышек помогли собрать детские сады, кадетские корпуса и компании-партнеры.

Результатом этой совместной работы стали 46 лавочек и 19 урн, изготовленных из вторсырья. Теперь они служат сибирякам местом отдыха, а также сбора мусора. Так, в Абакане скамейки и урны были установлены на экотропе «Тропа предков», в Красноярске украсили яблочную аллею «Татышев-парка», в Омске — парк им. 30-летия Победы, в Кызыле — Молодежный парк. Так же до конца октября будут установлены скамейки и урны в новосибирском парке «Сосновый бор» и парковой зоне стадиона «Политех» в Томске и прилегающую территорию областного клинического фтизиопульмонологический медицинского центра в Кемерово.

Помимо парковых зон переработанные эко-скамьи и урны установлены на территории социальных учреждений – санаториев, детских садов, школ и силовых ведомств.

Всего же за историю конкурса в регионах присутствия Сибирского банка установлены 140 скамеек и 47 урн из переработанного пластика.

Евгений Пришибский, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«Сбер, как социально-ответственный бизнес, активно реализует свою ESG-стратегию в Сибири. Мы стремимся вовлекать в мероприятия не только свою команду, но и жителей регионов, неравнодушных к вопросам экологии. Выражаю признательность каждому человеку каждой компании, которые из года в год поддерживают наши эко-инициативы».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : экология Сбер банки


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