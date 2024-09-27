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В МВД Новосибирска назвали причины увольнения экипажа автоинспектора Гусева

  • 27/09/2024, 09:53
Автор: Ольга Кирсанова
В МВД Новосибирска назвали причины увольнения экипажа автоинспектора Гусева
Ранее сотрудник ГАИ был оправдан за за смерть нарушителя Векила Абдуллаева.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали увольнение экипаж автоинспектора Александра Гусева.

По данным ведомства, вечером 3 июля в дежурную часть Мошковского ОМВД  поступило сообщение о дорожной аварии на улице Советской р.п.Станционно-Ояшинский. Двое подростков ехали на пит-байке и врезались во вкопанное в землю резиновое колесо от грузового автомобиля, после чего произошло опрокидывание транспортного средства с последующим ударом об электрическую опору столба. Правоохранители проверили поступившую информацию, изучили видеозапись с камер наружного наблюдения и опросили пострадавших.

— Было установлено, что ДТП предшествовало преследование водителя пит-байка, не выполнившего требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке и пытающегося скрыться. В процессе движения на неоднократные требования правоохранителей остановиться водитель не реагировал. В свою очередь, после произошедшего ДТП экипаж дорожно-патрульной службы не сообщил о нем в дежурную часть и медицинское учреждение, скрылся с места происшествия и продолжил несение службы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки трое сотрудников ГАИ были уволены по отрицательным основаниям, а собранные материалы для дальнейшей юридической оценки направлены в следственные органы.

Ранее свою версию случившегося рассказал один из уволенных автоинспекторов Александр Гусев.

― Мы все объяснили. Сотрудники адекватные и все прекрасно поняли. Тем более, кто нас знает, они в курсе, что мы не могли с напарниками проехать мимо ДТП и не оформить, а также не оказать помощь пострадавшим, ― пояснил уволенный инспектор.

Он добавил, что в этот же вечер в отдел нагрянули сотрудники ОРЧ СБ из ГУВД. Они допросили коллег Александра.

Спустя почти 2,5 месяца после произошедшего, ранним утром 24 сентября, в домах инспекторов Семена Станкевича и Виталия Баранова прошли обыски при поддержке Спецназа МВД. Их самих задержали и доставили в отдел СК в Новосибирске.

Позже Станкевича отпустили. По информации источника Infopro54, Виталия Баранова арестовали на два месяца за превышение должностных полномочий.

Преследование его напарников Александр Гусев объясняет тем, что они отказались давать против него ложные показания. Негласный конфликт самого инспектора с МВД связано с убийством нарушителя Векила Абдуллаева во время погони на дороге в Мошковском районе и длится более трех лет.

Ранее редакция сообщала о том, что опальный инспектор Гусев записал видеообращение к директору ФСБ Бортникову и главе СКР Бастрыкину. Он просит разобраться в ситуации с задержанием его напарников и восстановить справедливость.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по НСО

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : увольнение из МВД гаишник Гусев ГАИ автоинспектор Гусев


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