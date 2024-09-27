Многодетной семье, заблудившейся в аэропорту Новосибирска, выплатили компенсацию за билеты

Многодетная семья получила компенсацию за неиспользованные авиабилеты.
В ходе проверки транспортной прокуратуры, было установлено, что в июне 2024 года из-за отсутствия точных информационных указателей у одного из выходов на посадку в терминале «B» аэровокзала Толмачево шесть пассажиров, включая детей, опоздали на рейс.
В связи с этим прокуратура внесла генеральному директору АО «Аэропорт Толмачёво» представление об устранении выявленных нарушений.
После рассмотрения представления с работниками служб аэропорта был проведён инструктаж, а в здании аэровокзала были изменены навигационные указатели. Семье была возмещена плата за неиспользованную воздушную перевозку в размере более 80 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что многодетная семья не улетела в отпуск из-за того, что заблудилась в аэропорту Новосибирска.
Источник фото: АСТ-54
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