На Новосибирском заводе химконцентратов прошли антитеррористические учения

На Новосибирском заводе химконцентратов состоялись учения ФСБ. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщили на предприятии, не разглашая детали. В то же время, как сообщает сайт РБК со ссылкой на областной оперативный штаб Национального антитеррористического комитета, учения были посвящены предотвращению возможного терракта.

Новосибирский завод химконцентратов – один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Российский производитель металлического лития и его солей. Входит в структуру Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

Предприятие было основано 25 сентября 1948 года. В настоящее время ~ 6 % от общей установленной мощности энергетических ядерных реакторов мира работают на топливе, производимом на НЗХК.

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