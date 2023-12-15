Работники скорой будут оказывать помощь без согласия пациента

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтении законопроект, который позволяет медикам скорой помощи осуществлять медицинское вмешательство при наличии угрозы жизни, даже если пациент на это не согласен, передает ТАСС.

На сегодняшний день, в случае, если пациент не в состоянии дать свое согласие на оказание медицинского вмешательства, решение принимает консилиум врачей. Однако авторы проекта закона считают, что, когда помощь нужно оказать экстренно, собирать консилиум не представляется возможным.

Согласно новым правилам, факт оказания помощи необходимо будет занести в медкарту пациента.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме заговорили о сокращении рабочей недели с 40 до 36 часов.