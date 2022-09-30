Размер маткапитала на первого ребенка увеличится почти до 590 тысяч рублей

С 1 февраля 2023 года увеличится размер материнского капитала, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Выплата на первого ребенка составит почти 590 тысяч рублей, на второго — почти 780 тысяч.

— Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 миллиардов рублей, — уточнил министр.

Ранее в Минтруде напомнили, что размер вышеуказанной выплаты, начиная с текущего года, индексируется каждый год с 1 февраля, исходя из фактического уровня инфляции за предыдущий год.

Материнский капитал — мера господдержки семей нацпроекта «Демография».

С 2007 года на такую поддержку вправе рассчитывать семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось.

С 1 января 2020 года маткапитал семья может получить при рождении первого ребенка.

В настоящее время размер выплаты на первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала такие выплаты на первого ребенка. Получить сертификат можно в любом тероргане ПФР или МФЦ. Воспользоваться маткапиталом можно для улучшения жилищных условий, образования ребенка, оплаты социальной реабилитации детей с инвалидностью. Кроме того, их можно включить в накопительную часть пенсии матери или ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

Ранее редакция сообщала, что с 1 октября в некоторых регионах России часть социальных выплат будет проиндексирована.