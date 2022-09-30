Рекламодателям

Новосибирцы этим летом стали чаще отдыхать в Шерегеше и «русском Тибете»

  • 30/09/2022, 13:12
Новосибирцы этим летом стали чаще отдыхать в Шерегеше и «русском Тибете»
МТС с помощью геоаналитической платформы GeoEffect оценила, куда новосибирцы ездили отдыхать в период cиюня по август. Жители

Жители Новосибирска этим летом стали чаще выбирать активный отдых в соседних регионах Сибири.

Так, число новосибирцев на курорте Шерегеш по сравнению с прошлым годом выросло на четверть. Это можно объяснить увеличением транспортной доступности курорта.

Этим летом на смотровой площадке вершины Каритшал (название горы Зеленая на языке коренных жителей Шерегеша – шорцев) побывало на 25% больше жителей Новосибирска, чем годом ранее. Это можно объяснить спросом на туры неподалеку и увеличением частоты рейсов в Новосибирск из аэропорта Новокузнецка, ближайшего к курорту.

По данным BigDataМТС, новосибирцы в Шерегеше наиболее активно посещали новый и самый большой за Уралом верёвочный парк и экотропы, а также предпочитали прогулки на лошадях, прокат горных велосипедов и другие виды активного отдыха.

Аналитики отметили также повышение интереса новосибирцев к Горному Алтаю – традиционно активный турпоток в Республику из Новосибирска вырос еще на 22 процента в связи с общим трендом роста популярности внутреннего туризма. Топовыми местами паломничества новосибирцев на «русский Тибет» стали Телецкое озеро и склоны Белухи – королевы гор Алтая.

Также местом притяжения ожидаемо стали пригороды Новосибирска и ближние к нему районы области — этим летом на 18% больше отдыхающих горожанпредпочли проводить отдых на дачах и в загородных домах в Рыбачьем, Голубом заливе, Криводановке, Морском, Дубровино, Ересной и Завьялово.

Фото: pixabay.com — lvvlvv038

381

Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : туризм телеком МТС


аптечка первой медицинской помощи

В Новосибирске повышенный спрос на предметы первой медицинской помощи

В мэрии прокомментировали ситуацию с товарами для формирования аптечек первой помощи.
Читать статью >>
лабораторная диагностика

В лабораториях формируется дефицит реагентов для самых банальных анализов

С рынка уходят крупные иностранные поставщики, которые обеспечивали от 50 до 90% некоторых видов исследований на биохимию, а также прочих видов лабораторной диагностики.
Читать статью >>
купить коммерческую недвижимость

Как рынок коммерческой недвижимости отреагировал на отъезды предпринимателей?

Можно ли сейчас купить торговую, офисную недвижимость с дисконтом?
Читать статью >>
строительство поликлиник и школ в Новосибирске

Концессиям и ГЧП в Новосибирской области дали очередное «последнее предупреждение»

Их обсуждение на сессии регионального парламента прошло без ожидавшегося скандала, но предпосылки для обострения ситуации четко обозначились.
Читать статью >>

Актуальный разговор

руководитель комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Дивес Груп» Евгения Чавкина

Мнение бизнеса. Почему в России тормозит импортозамещение?

Региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» Новосибирской области совместно с агентством стратегического маркетинга Strategra провело исследование потребителей дефицитных товаров в регионе.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске повышенный спрос на предметы первой медицинской помощи

30/09/2022, 15:38

В лабораториях формируется дефицит реагентов для самых банальных анализов

30/09/2022, 13:35

Подрядчик незаконно заработал на госконтракте 62 млн рублей

30/09/2022, 12:13

Предприниматели Новосибирска поделятся секретом успеха с молодежью

29/09/2022, 18:35
Популярное

Фейковые выплаты по мобилизации – новый способ обмана доверчивых россиян

30/09/2022, 15:35

Размер маткапитала на первого ребенка увеличится почти до 590 тысяч рублей

30/09/2022, 13:15

Часть социальных выплат с 1 октября будет проиндексирована

30/09/2022, 11:38

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Новосибирский завод увеличит производство продукции благодаря нацпроекту

30/09/2022, 09:30

Компании МСБ могут получить гарантии при закупках у единственного поставщика в рамках 44-ФЗ

29/09/2022, 18:35

ВТБ повышает эффективность работы контакт-центра

29/09/2022, 16:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска