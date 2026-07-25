Пенсионный разрыв между регионами превысил 23 тысячи

Разрыв между самой богатой и самой бедной пенсией в России достиг 23 380 рублей. Жители Чукотки получают в среднем 42 270 рублей, тогда как пенсионеры Дагестана — лишь 18 890. На этом фоне показатели Новосибирской области выглядят среднестатистическими. По данным Росстата, средний размер назначенной пенсии в регионе в первом квартале 2026 года составил 24 797 рублей. Это почти на 500 рублей меньше, чем в среднем по стране (25 264 рубля), и на 465 рублей ниже среднего показателя по Сибирскому федеральному округу (25 262 рубля).

В региональном отделении Социального фонда не разглашают актуальные данные о максимальных пенсиях. Однако ранее представители ведомства называли категорию граждан, чьи выплаты были самыми высокими в Новосибирской области. Это бывшие работники летно-испытательного состава. В 2021 году их пенсии достигали около 100 тысяч рублей. С учетом прошедших индексаций сегодня эта цифра, вероятно, еще выше, но точных данных в открытых источниках нет.

Экономисты подсчитали теоретический потолок страховой пенсии в 2026 году — почти 74 тысячи рублей (73 934 рубля). Однако достичь этого максимума могут единицы. Для такого результата нужно 40 лет получать зарплату около 248 тысяч рублей, чтобы накопить предельное количество пенсионных коэффициентов. По данным Росстата, средняя зарплата в Новосибирской области в первом квартале 2026 года составила 91 018 рублей. Это почти в 2,7 раза меньше необходимого уровня. То есть даже высокий по местным меркам доход не гарантирует будущей максимальной пенсии без долгого стажа и стабильно высоких отчислений.

В Новосибирской области сегодня проживает 785 175 пенсионеров. Это второй по величине показатель в Сибирском федеральном округе, где регион уступает только Красноярскому краю (там 790 079 человек). Меньше всего пожилых людей в СФО зарегистрировано в республике Алтай — всего 57 тысяч. Из общего числа новосибирцев пенсионного возраста 154 559 человек продолжают работать, а 630 616 уже вышли на заслуженный отдых. Разница в выплатах между этими категориями составляет более двух тысяч рублей: у работающих средняя пенсия по старости равна 23 210 рублям.

Что касается динамики, то за год пенсии в регионе выросли на 8,6% в номинальном выражении. Однако с учетом инфляции реальный рост составил только 2,6%. В январе 2026 года страховые пенсии (по старости, инвалидности и потере кормильца) проиндексировали на 7,6%, а с 1 апреля на 6,8% выросли социальные выплаты. Год назад, в январе 2025-го, индексация составила 9,5%, но тогда и база для расчета была ниже.

В 2027 году страховые пенсии планируют увеличивать дважды: в феврале — с оглядкой на фактическую инфляцию, и в апреле — в зависимости от доходов Социального фонда и роста зарплат в стране. Социальные пенсии, напротив, пересмотрят только один раз — 1 апреля. Отдельный график действует для бывших летчиков и шахтеров: их специальные доплаты корректируются четыре раза в год (в феврале, мае, августе и ноябре).

Таким образом, размер будущей пенсии зависит от множества факторов: региона проживания, трудового стажа, уровня зарплаты и даже профессии. При этом универсального рецепта для всех нет — каждая категория граждан живет по своим правилам.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию в России на основе МРОТ.