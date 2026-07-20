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Общество

В Госдуме рассказали о графике выплаты пенсий в августе

Автор: Артем Рязанов

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Сроки выплат зависят от региона, банка и способа получения денег

В августе выплаты пенсий в России продолжат осуществляться по стандартному расписанию. Если дата выплаты совпадает с выходным, то средства будут перечислены в последний рабочий день. Об этом сообщила Екатерина Стенякина, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, 20 июля.

— В августе федеральных праздничных выходных нет, поэтому пенсии будут выплачивать по обычному графику. <…> Если установленная дата выпадает на субботу или воскресенье, пенсию должны перечислить заранее — в последний рабочий день перед выходными, — пояснила она в беседе с «РИА Новости».

По словам Стенякиной, сроки выплат зависят от региона, банка и способа получения денег. Пенсионеры, получающие выплаты через «Почту России», будут обслуживаться по графику местного отделения.

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров напомнил, что 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров, учитывая взносы за 2023 год. Выплаты скорректируются автоматически.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию в России на основе МРОТ.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Пенсия выплаты

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Банки начнут информировать новосибирцев о займах до выдачи денег

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В Новосибирской области ожидаются сильные ливни и град

Автор: Артем Рязанов

В ближайшие дни в регионе сохранится неустойчивая погода. По данным ЕДДС, вечером 20 июля, а также 21 и 22 июля в Новосибирске ожидаются сильные дожди, грозы и град. Ветер усилится до 22–25 м/с.

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«Пока запроса нет»: в школах Новосибирска арабский язык введут, если захотят родители и дети

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 сентября 2026 года в российских школах вводится программа изучения арабского языка. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что программа утверждена, а олимпиады по этому предмету проводятся уже три года. Infopro54 задал вопрос о перспективах арабского в новосибирских школах главе регионального Министерства образования.

Новый язык не будет обязательным для изучения — его будут предлагать как второй иностранный по выбору. В Новосибирской области массового интереса к арабскому на уровне школ пока нет.

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