В Госдуме рассказали о графике выплаты пенсий в августе

В августе выплаты пенсий в России продолжат осуществляться по стандартному расписанию. Если дата выплаты совпадает с выходным, то средства будут перечислены в последний рабочий день. Об этом сообщила Екатерина Стенякина, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, 20 июля.

— В августе федеральных праздничных выходных нет, поэтому пенсии будут выплачивать по обычному графику. <…> Если установленная дата выпадает на субботу или воскресенье, пенсию должны перечислить заранее — в последний рабочий день перед выходными, — пояснила она в беседе с «РИА Новости».

По словам Стенякиной, сроки выплат зависят от региона, банка и способа получения денег. Пенсионеры, получающие выплаты через «Почту России», будут обслуживаться по графику местного отделения.

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров напомнил, что 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров, учитывая взносы за 2023 год. Выплаты скорректируются автоматически.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию в России на основе МРОТ.