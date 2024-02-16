Главную роль в фильме «Лед 3» сыграл актер из Новосибирска

Стартовал показ фильма «Лед 3» в Новосибирске. В одной из главных ролей картины снялся наш земляк актер Степан Белозеров.

Просторы интернета рассказывают о том, что Белозеров родом из Новосибирска. Помимо актерства, он профессионально занимался сноубордом с юных лет. Учился в школе олимпийского резерва, однако травма помешала ему дальше строить карьеру спортсмена.

— Степан также играет на барабанах в музыкальной группе uncle pecos. Музыканты экспериментируют с разными стилями и в 2022 году выпустили два мини-альбома — HYMN и dilemma, — говорится в сообщении издания Atas.info.

После средней школы уехал из родного города покорять МХАТ.

Во время своей учебы сыграл в нескольких спектаклях.

Также отмечается, что актер часто меняет свой внешний вид для разных ролей, например, в фильме «Лунатики» он предстал с дредами, пирсингом и татуировками.

Со своей ролью в фильме «Лед 3» Белозеров справился на отлично.

— Шла на ничего не обещающий фильм, а вышла под большим впечатлением, — поделилась новосибирская зрительница.

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