Главную роль в фильме «Лед 3» сыграл актер из Новосибирска

Стартовал показ фильма «Лед 3» в Новосибирске. В одной из главных ролей картины снялся наш земляк актер Степан Белозеров.
Просторы интернета рассказывают о том, что Белозеров родом из Новосибирска. Помимо актерства, он профессионально занимался сноубордом с юных лет. Учился в школе олимпийского резерва, однако травма помешала ему дальше строить карьеру спортсмена.
— Степан также играет на барабанах в музыкальной группе uncle pecos. Музыканты экспериментируют с разными стилями и в 2022 году выпустили два мини-альбома — HYMN и dilemma, — говорится в сообщении издания Atas.info.
После средней школы уехал из родного города покорять МХАТ.
Во время своей учебы сыграл в нескольких спектаклях.
Также отмечается, что актер часто меняет свой внешний вид для разных ролей, например, в фильме «Лунатики» он предстал с дредами, пирсингом и татуировками.
Со своей ролью в фильме «Лед 3» Белозеров справился на отлично.
— Шла на ничего не обещающий фильм, а вышла под большим впечатлением, — поделилась новосибирская зрительница.
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Фото со страницы «Лёд 3» в Телеграм.
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