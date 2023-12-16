Хельга Пирогова* признана иностранным агентом

Минюст России опубликовал распоряжение о включении в реестр иностранных агентов пятерых граждан, в том числе, экс-депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову* (Признана Минюстом РФ иностранным агентом 15 декабря 2023 года).

Как отмечается в сообщении Минюста, Пирогова* участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, активно сотрудничала с иностранными СМИ, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине, принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

Напомним, Хельга Пирогова* выехала из России летом прошлого года после возбуждения против нее уголовного дела после неоднозначного поста в соцсети о российских военнослужащих. С момента отъезда из страны не участвовала в сессиях и заседаниях комиссий горсовета. В январе 2023 года Госдума приняла изменения федерального законодательства, предусматривающие досрочное «размандачивание» депутатов-прогульщиков, «не подающих признаки жизни» в органах власти сроком не менее полугода. В июле Пирогову* и ее коллегу- оппозиционера Сергея Бойко (в апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) лишили депутатских мандатов. Попытки оспорит эти решения в суде не увенчались успехом.

Хельга Пирогова* находится в международном розыске. Пирогова* входит в женское политическое движение «Мягкая сила», которое Минюст признал иностранным агентом в мае 2023 года.

В реестр иноагентов также включен бывший главный редактор новосибирского сайта НГС Андрея Затирко*. Как отмечает Минюст, Затирко* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Является сотрудником издания, внесенного в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

Напомним, в эти выходные проходят дополнительные выборы в горсовет Новосибирска по округам №40 и №49.