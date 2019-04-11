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Разработанный в НГТУ НЭТИ керамический коленный сустав прослужит не менее 10 лет

Эндопротез выдержал 5 млн циклических изменений угла сгибания/разгибания.
  • 11/04/2019, 13:55
Разработанный в НГТУ НЭТИ керамический коленный сустав прослужит не менее 10 лет

Портфельная компания РОСНАНО АО «НЭВЗ-Керамикс» провела испытания новой конструкции эндопротеза коленного сустава, разработанной совместно со специалистами Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Особенностью конструкции являются суставные поверхности, выполненные из биостабильного керамического матрикса, который не подвержен коррозии, а также не вызывает отторжения и аллергических реакций, сообщили в пресс-службе университета.

— Разработка представляет собой симбиоз современных решений из мировой практики применения эндопротезов коленного сустава в купе с преимуществами применения зарекомендовавшей себя пары трения керамика/полиэтилен. Разработанное изделие имеет патент на полезную модель «Эндопротез коленного сустава», полученный в мае 2018 года, — рассказали в НГТУ НЭТИ.

Испытания проводились на базе испытательного центра компании EndoLab GmbH (Германия). Компания EndoLab GmbH специализируется на проведении технических испытаний производимых в Европе медицинских изделий. Испытания проведены в соответствии с требованиями международных стандартов ISO. Методика испытаний эндопротеза повторяет биомеханическое поведение реального коленного сустава человека с ужесточением прилагаемой нагрузки.

По результатам испытаний, имитирующих нормальную ходьбу человека, эндопротез коленного сустава АО «НЭВЗ-Керамикс» выдержал 5 млн циклических изменений угла сгибания/разгибания.

— Эндопротезы коленного сустава в процессе испытаний сохранили стабильность конструкции, целостность всех компонентов не нарушилась, следов деградации и коррозии не выявлено. Текущий анализ результатов испытаний подтвердил работоспособность конструкции нового эндопротеза коленного сустава в течение минимум 10 лет. В дальнейшем разработчикам предстоит проведение детального анализа износостойких характеристик эндопротеза по результатам проведенных испытаний в сравнении с мировыми аналогами, — уточнили в пресс-службе.

Россия будет единственной страной, где освоена технология производства коленного сустава на основе керамики.

В августе 2018 года на форуме «Технопром» Новосибирский государственный технический университет НЭТИ, «НЭВЗ-керамикс» и НИИТО им. Цивьяна подписали соглашение о разработке и производстве уникального протеза коленного сустава с использованием вкладок из высокопрочной керамики. Сейчас на предприятии «НЭВЗ-керамикс» идут работы по внедрению в производство уникального протеза.

Несколько лет назад НГТУ, «НЭВЗ-керамикс» и НИИТО разработали и внедрили «керамический» протез тазобедренного сустава, с тех пор в России пациентам было установлено более 4 тысяч таких протезов. Потребность российского рынка в современных протезах коленного сустава оценивается в несколько тысяч в год.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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