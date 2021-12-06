Новосибирский экс-министр науки уходит в Национальный центр физики и математики в Сарове

Куда ушел новосибирский министр?

— Я пока не уполномочен говорить, чем буду заниматься в «Росатоме»: ничего, кроме того, о чем известно из открытых источников, — сообщил на встрече с журналистами экс-министр науки Новосибирской области Алексей Васильев.

Напомним, на минувшей неделе он перешел на работу в госкорпорацию «Росатом». В этой структуре Васильев будет работать в Национальном центре физики и математики

— Решение о создании в Сарове (атомград) Национального центра физики и математики было принято год назад, в конце ноября, президентом РФ. Это должен быть центр исследований мирового уровня в области физики и математики. Уже вышел ряд нормативных документов правительства РФ. Более предметно, думаю, эту тему уже можно будет обсуждать в ближайшее месяцы, — пояснил Васильев. — Я возвращаюсь в отрасль (До назначения министром науки Васильев был заместителем директора ИЯФ СО РАН. — Ред.), чтобы быть на передовом рубеже и взаимодействовать с мировыми научными школами и институтами. Эта отрасль плотно взаимодействует с научными организациями, в которых я работал до прихода в правительство области.

По его словам, Национальный центр физики и математики в Сарове создается для реализации масштабных проектов. Там планируется создание установки мегасайнс. Она станет новой точкой роста научной компетенции в РФ.

— Центр будет взаимодействовать со всеми гражданскими организациями, которые у нас работают в сфере физики и математики. Также будет идти взаимодействие с отраслевой наукой, — говорит Алексей Васильев. — К проектам планируется привлекать новосибирские институты и организации. Кроме того, Национальный центр будет принимать участие в реализации проекта «СКИФ», как и многие другие организации РФ. Я буду стремиться к взаимодействию центра с Новосибирской областью, так как сотрудничество с сильными научными школами, доказавшими свою состоятельность, является одним из ключевых факторов для достижения результатов.

В ноябре саровские СМИ сообщили, что строительство Национального центра физики и математики планируется начать в 2024 году. Он будет возводиться по проекту архитектурной группы DNK ag и расположится на территории технопарка «Саров».

Мнение экс-министра: точки роста

Алексей Васильев также прокомментировал проекты, которые вел в регионе в статусе министра. Большое значение для территории, по его словам, будут иметь «СКИФ», развитие кампуса НГУ, масштабное развитие программы «Академгородок 2.0». Кроме того, Васильев уверен, что для региона очень важен Академпарк. Его инновационные проекты, опирающиеся на научный потенциал институтов СО РАН, уже дают вклад в валовый региональный продукт больше, чем научные институты. Продукты, которые разрабатывают и выпускают резиденты и выпускники Академпарка известны не только внутри страны, но и за ее пределами. Перспективным проектом по мнению экс-министра, является и «Смарт Сити». Если реализовать его грамотно, то он будет привлекать инвесторов и разработчиков, а опыт создания такой территории можно тиражировать.

— На мой взгляд, в этом году мы сделали большое продвижение в понимании роли форума «Технопром». Так получилось, что он совпал по датам с форумом «Армия-2021». В 2022 году есть предложение эти даты разнести, чтобы у участников «Армии» была возможность приехать в Новосибирск. Это позволит нам увеличить количество участников из списка отраслей, которые присутствуют на рынке региона и транслируют заказ профильному сообществу. Это была бы полнофункциональная площадка для диалога, — пояснил Васильев. — Это пожелание мы уловили во время встречи министра обороны Сергея Шойгу с научной общественностью.

Кто возглавит министерство науки Новосибирской области вместо него — Алексей Васильев не прокомментировал, отметив, что этот вопрос не находится в его компетенции. При этом он подчеркнул, что замгубернатора Ирина Мануйлова, которая курирует Миннауки, не меньше его владеет научно- технологической повесткой в регионе, поэтому влияние на какие-то процессы в работе ведомства смена руководителя вряд ли окажет.