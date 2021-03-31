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Разработка резидента Академпарка заинтересовала стекольные заводы СНГ

  • 31/03/2021, 15:22
Разработка резидента Академпарка заинтересовала стекольные заводы СНГ
Первым ее протестировала новосибирская компания «РАТМ Холдинга». Сейчас у инноваторов в портфеле контракты на 350 млн рублей.

Продуктовая компания Академпарка «Сибирь Телематика» получила поддержку по одному из самых крупных конкурсов Фонда содействия инновациям — «Развитие-Цифровые технологии» в размере 10 млн рублей. Средства пошли на разработку и создание программно-аппаратного комплекса мониторинга и управления технологическими процессами конвейерного производства, сообщила пресс-служба компании. «Конвейер» обеспечивает непрерывный сбор данных с производственного оборудования, отвечает на вопросы в режиме реального времени: когда, где и почему происходят потери, производится дефектная продукция, и что делать для устранения причин, а также помогает оптимизировать производственный план. Также ведется прямой обмен данных между оборудованием и системами управленческого и бухгалтерского учета, что исключает «человеческий фактор».

— На сегодняшний день все большую значимость приобретают решения в области цифровизации производственных процессов в различных отраслях промышленности, в первую очередь в сфере обрабатывающих производств. Особенно актуальными являются задачи по снижению себестоимости выпускаемой продукции, уменьшению объема потерь и брака при производстве. — отметил Иван Корсуков, директор компании ООО «Сибирь Телематика». — Мы, как компания, которая изначально занималась решением индивидуальных заказных задач, направленных на оптимизацию производственных процессов, искали возможности для масштабирования — создания коробочного продукта. Благодаря Фонду содействия инновациям и его представительству в Академпарке, у нас это получилось.

Технология резидентов протестирована на реальном производстве — в ООО «Сибирское стекло» (входит в РАТМ Холдинг).

— За счет внедрения новых технических решений, в том числе, программного-аппаратного комплекса «Конвейер», производство стеклотары в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло: на 6% в тоннах — со 133,2 тысяч до 141,7 тысяч, и на 10% в штуках — с 437 млн до 480 млн, — отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.

В течении ближайших трех лет разработку резидента Академпарка планируется внедрить на шести крупных стекольных заводах России, Белоруссии и Казахстана в рамках ассоциации «СтеклоСоюз России». Общая сумма будущих контрактов составит около 350 млн рублей.

— На сегодняшний день наша разработка показала высокий спрос в сфере обрабатывающих производств, поэтому мы планируем развивать производственные мощности для серийного выпуска аппаратной части ПАК «Конвейер». Также важным аспектом является правовая охрана созданного решения на ключевых зарубежных рынках: странах Евросоюза, Китая и США. Поэтому мы решили снова принять участие в конкурсе Фонда содействия инновациям по программе «Коммерциализация», который дает возможность в сжатые сроки решить задачи дальнейшего динамичного развития проекта, — добавил Иван Корсуков.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Инновации Бизнес Технологии

Регионы: СНГ Россия

Теги : стекольное производство резидент инновации


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