У ломбардов Сибири истекает срок для включения в государственный реестр

— Для этого им необходимо подать перечень документов в Банк России. В противном случае компании столкнутся с ограничениями в работе. Организациям будет запрещено выдавать новые займы клиентам, а также вносить изменения в ранее заключенные договоры. Требования касаются как действующих участников рынка, так и тех, кто только собирается работать в качестве ломбарда, — поясняет Сибирское ГУ Банка России.

Если организация не вступит в реестр до 9 июля 2021 года, она утратит статус ломбарда. Чтобы этого избежать, компаниям нужно направить на рассмотрение в Банк России заявление, информацию о юридическом лице, сведения об учредителях и другие документы. Регулятор также вправе отказать компании и не включать организацию в государственный реестр. Раньше он формировался на основе ЕГРЮЛ. Полный перечень документов, необходимых для включения в реестр, опубликован на сайте Банка России.

На начало января 2021 года в регионах СФО зарегистрированы 637 ломбардов.