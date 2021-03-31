В Новосибирске открылось производство шмелей

Первое за Уралом производство ульев со шмелями-опылителями для разнообразных сельскохозяйственных культур открыла в Новосибирске компания «БиоИнновации».

— Наша компания занимается производством и продажей шмелей. Для аграриев в наших сибирских реалиях эти насекомые нужны для опыления растений как в условиях теплиц с искусственным освещением, так и для открытого грунта, — поясняет исполнительный директор ООО «БиоИнновация», выпускник АВТФ Виктор Анисимов.

Разработчики придумали улей, где будут созданы условия, максимально схожие с природными, что позволит «обмануть» биологические часы насекомых. В результате природный цикл размножения семьи сократился с года до нескольких месяцев. Кроме того, технология позволит корректировать развитие шмелей для получения максимального количества здоровых особей, уточняет пресс-служба НГТУ НЭТИ. Главная цель проекта — повышение урожайности овощей, фруктов, ягодных культур с помощью экологичных и современных способов опыления шмелями.

— Конечно, мы учитываем сибирскую климатическую специфику и понимаем, что на поддержание постоянных плюсовых температур в улье требуется больше энергозатрат, но это не является критическими расходами, во всяком случае прибыль от повышения урожайности хорошо опыленных овощей и ягод, по нашим подсчетам, перекроет расходы на отопление ульев, — отмечают разработчики.

ООО «БиоИнновация» — кандидат в резиденты бизнес-инкубатора Новосибирского государственного технического университета НЭТИ.