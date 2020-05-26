Разработки новосибирских ученых стали доступны геологам и геофизикам со всего мира

Ученые ИНГГ СО РАН совместно со специалистами крупнейшей нефтесервисной компании Schlumberger на основе численного моделирования сигналов скважины аппаратуры создали новый программный плагин Russian Resistivity Models (RRM), позволяющий обрабатывать ранее собранные геофизические данные с более высокой точностью. Этот проект был реализован в рамках сотрудничества с Новосибирским государственным университетом, сообщили в пресс-службе ИНГГ СО РАН.

Отмечается, что плагин RRM работает на основе одной из самых популярных программ для обработки геофизических данных – комплекса Techlog компании Schlumberger. RRM предназначен для интерпретации геофизических данных, полученных каротажными приборами БКЗ (боковое каротажное зондирование). Плагин позволяет за одно действие заново обработать информацию целого месторождения, записанную приборами в предыдущие десятилетия. Используя RRM, ученые и инженеры нефтесервисных и нефтегазовых компаний получат более полную картину строения недр и скважин.

Эту технологию уже оценили такие нефтедобывающие компании как «Сургутнефтегаз», «Новотэк» и «Роснефть». Теперь эта программа доступна и зарубежным компаниям. Плагин размещен на международной онлайн-площадке Ocean Store — своего рода аналоге магазина Google Play или Apple Store для геофизического софта. Ученые ИНГГ СО РАН ожидают, что разработка будет пользоваться популярностью у добывающих компаний со всего мира.

Как отмечает старший научный сотрудник ИНГГ СО РАН, кандидат технических наук Александр Власов, в подобном плагине заинтересованы не только в России, но и во многих странах, где используют или использовали ранее российское геофизическое оборудование. Прежде всего, это государства Восточной Европы и страны Азии, а также бывшие советские республики.

В следующей версии ученые ИНГГ СО РАН планируют расширить возможности плагина RRM и добавить поддержку других российских каротажных приборов и других электрических и электромагнитных методов геофизического исследования скважин.

Текст и фото предоставлены пресс-службой ИНГГ СО РАН