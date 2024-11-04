Разрешение на реставрацию городского аэропорта Новосибирска истекает 31 декабря

Срок действия разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) здания городского аэропорта Новосибирска закончится меньше чем через 2 месяца — 31 декабря. Об этом говорится в ответе, который общественники «Тихого центра» получили из пресс-службы мэрии за подписью главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина.

В ответе также отмечается, что объект находится в частной собственности компании ООО «Айден». Согласно данным из ЕГРЮЛ, основным видом экономической деятельности данной организации является «капиталовложения в ценные бумаги». Эта компания самостоятельно выбирает подрядчика для проведения реставрации здания.

Ранее начальник главного управления архитектуры и градостроительства Елена Позднякова сообщала в ответ на запрос общественников, что ремонтные работы на объекте производятся компанией «СИБИРЬРЕСТАВРАЦИЯ» на основании разрешения и в строгом соответствии с административным регламентом.

— «Тихий Центр» продолжит следить за ходом реставрации здания городского аэропорта и по окончании календарного года запросит отчёт о выполнении работ по сохранению ОКН, — предупредили общественники.

Напомним, в 2022 году Наталья Медведева, которая на тот момент была начальником госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, сообщала, что собственника здания городского аэропорта принудят к проведению работ на объекте через суд.

— По зданию городского аэропорта правообладатель пока не проявляет желания и активности потратить финансовые средства хотя бы на проектирование и обследование объекта. Соответственно, не проводит ремонтно-реставрационные работы, — поясняла Медведева.

По ее словам, инспекция уже оштрафовала собственника и сейчас готовит иск в суд о понуждении исполнения обязанности в натуре.

— Будем понуждать, но говорить о сроках реставрации пока не приходится, — подчеркивала Наталья Медведева.

По данным Seldon.Basis, совладельцами компании ООО «Айден» являются ООО «Бизнес-Технологии» (78,28%), ООО «СЗ «СДС-Финанс» (21,7%). 100% ООО «Бизнес-Технологии» принадлежат ООО «Шевелевское» собственником которой является Светлана Рыбальченко (100%).

Ранее редакция сообщала о том, что возле бывшего аэропорта Северный появится сквер имени Эдуарда Артемьева.