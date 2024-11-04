Новосибирцы поддерживают пожизненный запрет на продажу сигарет и вейпов

Большинство новосибирцев поддерживают инициативу Минздрава РФ о пожизненном запрете продажи никотиносодержащей и табачной продукции тем, кому сейчас до 15 лет включительно, сообщил сервис Superjob.

Это предложение поддержали 56%, опрошенных горожан. Как отмечают аналитики сервиса, запрет поддерживают 60% женщин, участвовавших в опросе. Кроме того, наиболее горячую поддержку инициатива получила у новосибирцев в возрасте от 35 до 45 лет (56%). 6 из 10 никогда не куривших людей также высказываются за введение пожизненного ограничения на продажу сигарет лицам моложе 2009 года рождения.

19% опрошенных заявили, что в принципе против любых запретов, так как они выталкивают людей на черный рынок. Кроме того, по мнению этой категории горожан, во взрослом возрасте люди имеют право самостоятельно решать, курить им или нет.

Ранее редакция рассказывала о том, что власти Вологодской области решили ограничить время продажи алкогольных напитков до двух часов в день. Так, с 1 марта 2025 года в регионе разрешат торговать алкоголем только с 12:00 до 14:00 по будням и в выходные. Также запрет не затронет новогодние каникулы, День Защитника Отечества, Международный женский день и День Победы. В остальные праздничные дни алкоголь не будут продавать совсем. Новосибирские общественники считают, что чересчур жесткие ограничения способны, напротив, усугубить ситуацию с алкоголизмом.

Напомним, депутаты регионального парламента Новосибирской области уже приняли в первом чтении закон об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Ранее редакция сообщала о том, что толпа подростков избила школьников из-за вейпа в Новосибирске.