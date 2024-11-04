Льва Ричарда и львицу Найтирию поселили вместе в Новосибирском зоопарке

Сотрудники Новосибирского зоопарка поселили в один вольер льва Ричарда и львицу Найтирию. Как уточняется в сообщении, период знакомства у львов длился около трех месяцев. Все это время они жили в соседних клетках.

— Вначале они друг на друга немного порычали, но быстро успокоились и всем своим видом показали, что принимают новые условия, — отметили в зоопарке. — Для того, чтобы самец и самка стали семьей должны удачно сложиться многие факторы. В том числе, многое зависит от характера животных.

Зоологи уверены, что животные поладят.

Напомним, лев Ричард появился в Новосибирском зоопарке в июле. Ему 8 лет. Он родился в Калининградском зоопарке, месячным львенком зоологи забрали его на искусственное выкармливание. В трёхмесячном возрасте его передали в Пермский зоопарк. Львица Найтирия была доставлена в Новосибирск в конце 2019 года из Ленинградского зоопарка, как пара для льва Сэма. В 2022 году Сэм умер.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский леопард Кавказ отпраздновал 10-летие.