«Разрез Восточный» закупил три дробильно-сортировочных комплекса

Компания закупила три дробильно-сортировочных комплекса стоимостью 800 млн руб. Комплексы, выполненные на базе оборудования компании Metso:Outotec, будут установлены на производственной площадке предприятия.

Новые ДСК позволят производить всю линейку сортовой высокомаржинальной продукции. Производительность каждого комплекса — 3 млн т рядового антрацита в год.

Применение нового оборудования позволит полностью отказаться от использования погрузчиков (свыше 30 шт), что положительно скажется на повышении уровня промышленной безопасности. Рядовой уголь, доставляемый углевозами с разрезов, будет поступать сразу в загрузочный бункер дробильно- сортировочного комплекса.

Использование ДСК исключит лишние перевалки и пересыпки угля, которые сейчас есть при переработке антрацита на мобильных сортировках подрядных организаций. На новых комплексах схема технологической цепочки оптимизирована. Уголь по конвейерам поступает на грохоты, где продукция разделяется по классам крупности путем рассева. Крупные классы при необходимости додрабливаются и также поступают на грохоты. Таким образом, будут минимизированы потери сортовой продукции и пыление в процессе переработки угля. Мелкие фракции на выходе будут обрабатываться специальными противопыльными реагентами. Новое оборудование работает на электричестве, что благоприятно отразится на экологической обстановке.

Производство высокомаржинальной продукции положительно скажется на поступлениях в бюджет Новосибирской области. Приобретение собственных дробильно-сортировочных комплексов позволит создать свыше 20 рабочих мест.