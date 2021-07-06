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Как правильно обустроить террасу: популярные виды легкой мебели

  • 06/07/2021, 10:58
Терраса давно превратилась в любимое место для отдыха. Обустроить ее можно на крыше, в саду, в специальной пристройке частного дома. Чтобы наслаждаться комфортом и уютом, необходимо внимательно подойти к выбору отделочных материалов и предметов меблировки.

Сегодня большую популярность получила ротанговая мебель Серпухов – город, в котором можно найти из натурального и искусственного ротанга по привлекательным ценам.

Основные элементы обустройства современной террасы

В этой зоне отдыха дизайнеры рекомендуют использовать:

  • деревянные настилы, дарящие единение с природой;
  • маркизы и навесы, защищающие от солнца, осадков;
  • освещение для комфорта в вечерние и ночные часы;
  • растения в вазонах или высаженные вокруг террасы;
  • комплект мебели.

Возле террасы желательно предусмотреть зону барбекю или летнюю кухню. Это позволит проводить досуг как за книгой, так и за приготовлением блюд на открытом воздухе и трапезами в кругу друзей или семьи. Если есть маленькие дети, для них стоит установить качели или сделать полноценную площадку для активных игр в поле зрения взрослых.

Несколько слов о мебели для террасы

Сегодня для террасы можно заказать мебель в Серпухове разных форматов. Торговый дом «Людмила» приглашает познакомиться с ассортиментом. Лучше отдавать предпочтение легким и мобильным предметам, которые можно без труда переместить в дом на зимний период. В качестве примера дизайнеры называют мебель из ротанга.

Плетенные кресла, диваны, пуфы, столики сразу ассоциируются с домашним теплом и уютом. В продаже встречаются готовые комплекты и отдельные предметы. И искусственный, и натуральный ротанг обладают уникальными характеристиками. Это прочные материалы, которые не боятся солнца, влаги, температурных колебаний. Изделия из них, невзирая на металлический каркас, получаются легкими. Выпускаются они в разных стилях и габаритах.

Последняя модная новинка для террас – бескаркасные кресла. По форме они могут напоминать мешок, мяч и т. д. Конкуренцию им составляют подвесные кресла-коконы. Оба вида мебели больше подходят для отдыха, чем для трапез. Они придутся по вкусу любителям чтения или релакса, например, под музыку.

Покупать тяжелую деревянную мебель стоит только в том случае, если терраса предназначена для круглогодичного использования, полностью закрыта, отапливается. Иначе, ежегодно придется прикладывать усилия при подготовке и завершении сезона летнего отдыха.

Подготовлено по материалам https://tdl-mebel.ru/

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : мебель


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