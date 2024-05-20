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Развитие курортов обнажает кадровый дефицит

  • 20/05/2024, 16:44

Развитие курортов обнажает кадровый дефицит
Член рабочей группы по развитию горнолыжной индустрии при Министерстве экономического развития РФ, председатель совета директоров Всесезонного курорта Сбера «Манжерок» Иван Морозов выступит одним из разработчиков образовательной программы, готовящей специалистов и управленцев для горнолыжных курортов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По словам Ивана Морозова, развитие курортов обнажает кадровый дефицит. Сегодня в России сложилась нехватка квалифицированных специалистов в области туризма и горнолыжной индустрии. Готовить кадры необходимо на основе долгосрочного планирования с учетом прогнозирования динамики роста отрасли и развития горнолыжных курортов в стране. При этом, сам прогноз нужно постоянно актуализировать согласно потребностям отрасли.

«Соглашение, подписанное между РЭУ им. Г. Плеханова и курортом «Манжерок» станет отправной точкой в решении одной из ключевых проблем в области туризма и горнолыжной индустрии — подготовки кадров. Сегодня, к сожалению, нет программ, которые бы готовили квалифицированных специалистов для горнолыжных курортов. Работодатели вынуждены конкурировать за трудовые ресурсы, подготовка кадров в учебных заведениях не соответствует нуждам отрасли и потребностям рынка», — подчеркнул Иван Морозов.

В вузе созданы две профильных кафедры — кафедра менеджмента спорта и активного досуга и кафедра гостиничного и туристического менеджмента, на базе которых, по мнению Морозова, возможна организация профильной программы подготовки специалистов для горнолыжных курортов.

«На первом этапе мы планируем адаптировать существующие образовательные программы под специфику горнолыжных курортов, а в перспективе разработать новый образовательный стандарт для бакалаврских, магистерских программ и MBA, создать новую профессию. Уверен, такая совместная работа положительно скажется не только на отдельном курорте, но и в целом на туристической отрасли России», — добавил он.

Иван Морозов является экономистом, кандидатом экономических наук. С 2014 года преподает в РЭУ им. Г. Плеханова.

Более 15 лет занимается развитием и управлением горнолыжных территорий в России. Имеет опыт строительства всей горнолыжной инфраструктуры международного уровня в Красной Поляне, с 2018 года активно занимается строительством и развитием Всесезонного курорта «Манжерок».

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Курорт Манжерок»

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер отдых курорт «Манжерок»


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