По словам Ивана Морозова, развитие курортов обнажает кадровый дефицит. Сегодня в России сложилась нехватка квалифицированных специалистов в области туризма и горнолыжной индустрии. Готовить кадры необходимо на основе долгосрочного планирования с учетом прогнозирования динамики роста отрасли и развития горнолыжных курортов в стране. При этом, сам прогноз нужно постоянно актуализировать согласно потребностям отрасли.

«Соглашение, подписанное между РЭУ им. Г. Плеханова и курортом «Манжерок» станет отправной точкой в решении одной из ключевых проблем в области туризма и горнолыжной индустрии — подготовки кадров. Сегодня, к сожалению, нет программ, которые бы готовили квалифицированных специалистов для горнолыжных курортов. Работодатели вынуждены конкурировать за трудовые ресурсы, подготовка кадров в учебных заведениях не соответствует нуждам отрасли и потребностям рынка», — подчеркнул Иван Морозов.

В вузе созданы две профильных кафедры — кафедра менеджмента спорта и активного досуга и кафедра гостиничного и туристического менеджмента, на базе которых, по мнению Морозова, возможна организация профильной программы подготовки специалистов для горнолыжных курортов.

«На первом этапе мы планируем адаптировать существующие образовательные программы под специфику горнолыжных курортов, а в перспективе разработать новый образовательный стандарт для бакалаврских, магистерских программ и MBA, создать новую профессию. Уверен, такая совместная работа положительно скажется не только на отдельном курорте, но и в целом на туристической отрасли России», — добавил он.

Иван Морозов является экономистом, кандидатом экономических наук. С 2014 года преподает в РЭУ им. Г. Плеханова.

Более 15 лет занимается развитием и управлением горнолыжных территорий в России. Имеет опыт строительства всей горнолыжной инфраструктуры международного уровня в Красной Поляне, с 2018 года активно занимается строительством и развитием Всесезонного курорта «Манжерок».