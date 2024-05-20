Спаниель разорил жительницу Новосибирска в аэропорту Толмачево

В аэропорту Толмачево предотвратили вывоз крупной суммы наличных денег.

По данным Сибирского таможенного управления, жительница Новосибирска выбрала «зеленый коридор» в зоне таможенного контроля перед вылетом в другую страну. Так она продемонстрировала, что у нее нет товаров и валюты для декларирования.

Однако во время досмотра при помощи специальной собаки в багаже 35-летней жительницы Новосибирска нашли 15,9 тыс. долларов США, 4,1 тыс. евро и 140 дирхам ОАЭ наличными.

Эта сумма превышает разрешенный лимит и ее необходимо было задекларировать. На женщину возбудили административное дело, а судьбу денег теперь решит суд.

Ранее редакция сообщала о том, что таможенники пресекли незаконный вывоз 5 тыс. долларов в Новосибирске.