Спаниель разорил жительницу Новосибирска в аэропорту Толмачево

В аэропорту Толмачево предотвратили вывоз крупной суммы наличных денег.
По данным Сибирского таможенного управления, жительница Новосибирска выбрала «зеленый коридор» в зоне таможенного контроля перед вылетом в другую страну. Так она продемонстрировала, что у нее нет товаров и валюты для декларирования.
Однако во время досмотра при помощи специальной собаки в багаже 35-летней жительницы Новосибирска нашли 15,9 тыс. долларов США, 4,1 тыс. евро и 140 дирхам ОАЭ наличными.
Эта сумма превышает разрешенный лимит и ее необходимо было задекларировать. На женщину возбудили административное дело, а судьбу денег теперь решит суд.
Ранее редакция сообщала о том, что таможенники пресекли незаконный вывоз 5 тыс. долларов в Новосибирске.
Источник фото: Сибирское таможенное управление, автор: пресс-служба.
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