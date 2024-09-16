Новосибирский ХК «Сибирь» победил в домашнем матче

На первом домашнем матче ХК «Сибирь» команда встретилась со сборной «Авангард» из Омска. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Сибири».

Шайбами отличились Энди Андреофф, Сергей Широков, Владислав Кара и Тейлор Бек.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил хоккеистов в своём Telegram-канале. Он отметил, что на таких матчах особенно важна поддержка болельщиков, которая даёт спортсменам мотивацию и силу.

— Поздравляю команду ХК «Сибирь» и, конечно, ее болельщиков с первой домашней победой в сезоне 2024/2025! Так держать! Поддерживаем и болеем за нашу команду, — написал губернатор на своей странице.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор поставил задачу пройти в плей-офф перед ХК «Сибирь».