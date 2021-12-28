Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Компания «ДОМ.РФ Девелопмент» (входит в группу компаний Института развития ДОМ.РФ) реализует четыре масштабных проекта в Приморском крае, Новосибирской и Владимирской областях на земельных участках общей площадью 34,8 га, планируется строительство до 500 тысяч кв. м жилья. Об этом сообщила пресс-служба компании.

— Развитие девелопмента — одно из направлений деятельности ДОМ.РФ, предусмотренное стратегией развития компании. До 2030 года при участии Института развития в стране должны быть построены не менее 100 млн кв. м жилья. Одновременно перед новой «ДОМ.РФ Девелопмент» стоит задача по внедрению Стандарта комплексного развития территорий и «зеленых» технологий строительства, а также по дальнейшему развитию федеральных земель и рынка цивилизованной аренды. Для нас здесь важен и социальный аспект — часть квартир в новых домах может быть передана регионам под конкретные социальные нужды, — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В Новосибирске компания планирует реализовать проект на площади 2,2 га, на которых запланировано строительство 31 тысячи кв. м. Детали проекта в пресс-службе «ДОМ.РФ» комментировать отказались.

Выход на региональные рынки жилищного строительства нового игрока будет способствовать увеличению объемов качественного предложения первичного жилья как в регионах, где существует дефицит новостроек, так и в субъектах, где потребительский спрос опережает темпы ввода многоквартирных домов, подчеркивают в «ДОМ.РФ»

К реализации проектов «ДОМ.РФ Девелопмент» приступит в 2022 году. К настоящему моменту специалисты Института развития уже провели работу по утверждению документации по планировке земельных участков.

ООО «Специализированный застройщик ДОМ.РФ Девелопмент» создано в рамках реализации Долгосрочной программы развития ДОМ.РФ в соответствии с протоколом Наблюдательного совета от 31 мая 2021 года №4. Компания будет заниматься реализацией девелоперских проектов в регионах России на вовлеченных в оборот неиспользуемых федеральных землях.