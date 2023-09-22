Реализацию концессий в Новосибирской области раскритиковал зампрокурора РФ Демешин

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин в режиме видеосвязи провел оперативное совещание по проблемным вопросам применения государственно–частного партнерства и концессионных соглашений при строительстве (реконструкции) социально–значимых объектов в регионах Сибирского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— Несмотря на то, что Сибирский федеральный округ находится в стране на третьем месте в сфере реализуемых проектов по строительству социально – значимых объектов, жители Сибири серьезных изменений в указанной сфере не наблюдают, — отметил зампрокурора.

Он подчеркнул, что в органы прокуратуры поступают обращения о ненадлежащей работе учреждений образования, здравоохранения, переполненных и тлеющих полигонах твердых коммунальных отходов, разрушающейся инфраструктуре коммунальных комплексов.

— Прокуроры в округе обязаны своевременно принимать весь комплекс мер реагирования в отношении органов публичной власти в регионах для решения годами накопленных проблем, — сказал Дмитрий Демешин.

Прокурорам Красноярского края, Омской, Новосибирской и Томской областей – поставлены конкретные задачи по оценке законности деятельности администраций муниципалитетов и хозяйствующих субъектов. Решение поставленных задач взято на контроль управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

На сегодняшний день в Новосибирской области реализуются концессии по строительству семи поликлиник, шести школ, двух мусорных полигонов, а также четвертого моста через Обь в Новосибирске и инфекционной больницы. Ни один из проектов не завершен.

Ранее редакция сообщала, что частные инвесторы не торопятся инвестировать в муниципальные концессии Новосибирска.