В Омске «Газпром нефть» запустила экологичный комплекс для производства бензина

Церемонию запуска нового производственного комплекса в Омске посетили министр энергетики РФ Николай Шульгинов, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

— Сегодня — на таком современном предприятии — мы запустили самую современную установку первичной переработки, которая обеспечит стабильную поставку сырья для дальнейшей переработки. Министерство энергетики поддерживает модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Это программа увеличивает выход светлых нефтепродуктов, повышает надежность и стабильность поставок топлива, — прокомментировал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Комплекс будет производить востребованный рынком бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. При этом производство заменит сразу шесть установок предыдущего экологического поколения. Инвестиции «Газпром нефти» в проект превысили 66 млрд рублей.

— Сегодня в Омске начал работу самый современный в отрасли комплекс первичной переработки нефти, который полностью соответствует высоким стандартам промышленной и экологической безопасности, — сказал полпред Анатолий Серышев.

С помощью цифровой системы управления объем производства можно будет регулировать в зависимости от сезонного спроса. Экологические параметры на комплексе контролируют автоматические датчики и передают данные онлайн в Росприроднадзор.

— Важно, что в этой работе участвуют ведущие российские производители оборудования, инженеры и ученые, которые получают новые компетенции по созданию сложных технологических решений для нефтепереработки. Сегодня уже можно говорить о том, что наши НПЗ в Омске и Москве — одни из самых современных и технологичных не только в России, но и в мире, — пояснил Александр Дюков, генеральный директор «Газпром нефти».

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в свою очередь добавил, что компания выступает крупнейшим налогоплательщиком и драйвером развития региона.