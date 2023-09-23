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В Омске «Газпром нефть» запустила экологичный комплекс для производства бензина

  • 23/09/2023, 08:53

В Омске «Газпром нефть» запустила экологичный комплекс для производства бензина
На Омском НПЗ начал работу новый комплекс первичной переработки нефти. Его строительство было предусмотрено программой федерального проекта «Чистый воздух».

Церемонию запуска нового производственного комплекса в Омске посетили министр энергетики РФ Николай Шульгинов, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

—  Сегодня —  на таком современном предприятии —  мы запустили самую современную установку первичной переработки, которая обеспечит стабильную поставку сырья для дальнейшей переработки. Министерство энергетики поддерживает модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Это программа увеличивает выход светлых нефтепродуктов, повышает надежность и стабильность поставок топлива, —  прокомментировал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Комплекс будет производить востребованный рынком бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. При этом производство заменит сразу шесть установок предыдущего экологического поколения. Инвестиции «Газпром нефти» в проект превысили 66 млрд рублей.

—  Сегодня в Омске начал работу самый современный в отрасли комплекс первичной переработки нефти, который полностью соответствует высоким стандартам промышленной и экологической безопасности, —  сказал полпред Анатолий Серышев.

С помощью цифровой системы управления объем производства можно будет регулировать в зависимости от сезонного спроса. Экологические параметры на комплексе контролируют автоматические датчики и передают данные онлайн в Росприроднадзор.

—  Важно, что в этой работе участвуют ведущие российские производители оборудования, инженеры и ученые, которые получают новые компетенции по созданию сложных технологических решений для нефтепереработки. Сегодня уже можно говорить о том, что наши НПЗ в Омске и Москве — одни из самых современных и технологичных не только в России, но и в мире, —  пояснил Александр Дюков, генеральный директор «Газпром нефти».

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в свою очередь добавил, что компания выступает крупнейшим налогоплательщиком и драйвером развития региона.

—  Мы ценим участие компании в экономической жизни Омской области. В проектах модернизации ОНПЗ на разных этапах были задействованы более пятидесяти омских предприятий, —  заключил он.

Фото Андрей Шавин

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Омск

Теги : Николай Шульгинов Газпром нефть Виталий Хоценко Анатолий Серышев Александр Дюков


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