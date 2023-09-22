Вечером в пятницу Новосибирск сковали пробки в 8 баллов

Вечером в пятницу, 22 сентября, Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. Следует из данных 2ГИС.

По данным 2ГИС, встал в обе стороны Проспект Димитрова, возможно в этом виноваты два ДТП, случившиеся около Депутатской, 2/1 и Проспект Димитрова, 7.

Стоит отметить, что «черепашьи бега» только на Дмитровском мосту. Остальные мосты пока не испытывают таких затруднений.

Черепашьим шагом продвигаются автомобили на Владимировской, Ватутина, Вокзальной магистрали, Фабричной и Сибиряков-Гвардейцев.

Ранее редакция сообщала о том, что на Северо-Чемском откроют объездную дорогу.