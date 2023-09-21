Частные инвесторы не торопятся инвестировать в муниципальные концессии Новосибирска

На территории Новосибирской области реализуется 40 проектов муниципально-частного партнерства (МЧП). Об этом сообщил аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Сергей Мартынов на заседании комитета регионального Законодательного Собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Проекты МЧП реализуются в 4 из 5 городских округах, в 10 из 30 муниципальных районов. При этом, практика подготовки и реализации проектов МЧП отсутствует лишь в восьми муниципальных районах.

Сергей Мартынов уточнил, что больше всего соглашений реализуется в коммунальной сфере (23 из 40), в том числе 12 проектов без бюджетных инвестиций. В основном это объекты теплоснабжения. Еще 17 проектов относятся к социальной сфере, 12 из которых не предусматривают бюджетного финансирования. По словам аудитора, 36 из 40 проектов — концессионные соглашения. Аудитор добавил, что вся информация о проектах размещена в открытом доступе, например, на информационном портале Новосибирской области. В нем размещен реестр инвестиционных проектов, в том числе с проектами муниципально- частного партнерства.

По решению суда расторгнуты три соглашения. Прежде всего это 2 соглашения города с АО «СИБЭКО» (входит в Сибирскую генерирующую компанию — Ред.) и соглашение с ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа».

— По мировому соглашению с СИБЭКО частная сторона вернула муниципальное имущество и возместила в бюджет города стоимость нереализованных мероприятий, предусмотренных соглашением. С «Нашей школы», которая не выполнила обязательства по реконструкции здания, было взыскано неосновательное обогащение за пользование объектом, — рассказал Сергей Мартынов.

По информации КСП, в настоящее время по реализуемым проектам частные инвестиции в проекты МЧП составляют 15% от плана, тогда как бюджетные выполнены на 94%.

Вице-спикер регионального парламента по экономике Ирина Диденко, попросила уточнить аудиторов, чем объясняется такая разница в показателях.

— Основной объем неисполненных обязательств частного партнерства приходится на соглашение Новосибирска с теплосетевой компанией, которое относительно недавно заключено. Оно еще долго будет реализовываться и поэтому по соглашению вообще нет бюджетных инвестиций. По тем проектам, где предусмотрены и бюджетные, и частные инвестиции ситуация лучше. Хотя, есть и такой фактор. Может быть, муниципалитет несвоевременно размещает информацию, — отметил Сергей Мартынов.

Он подчеркнул, что неполнота информации существенно затрудняет работу Контрольно-счетной палаты.

— В ходе анализа было установлено, что во многих случаях в госуправлении и на инвестиционном портале размещена неполная или недостоверная информация. Мы направили в районы дополнительные запросы и попросили сверить данные, которые у них размещены в информационных системах, с тем, что у них на самом деле. Некоторые районы подтвердили, что да, все так и есть. Но есть ряд примеров, когда районы нашли несколько проектов, которые у них оказывается реализуются, а в информационных системах не размещены. Как правило, такая ситуация с поселениями. То есть, район неожиданно узнал, что его поселение заключило какое-то соглашение, — отметил Сергей Мартынов.

Кроме того, по его словам, практически ни по одному муниципальному проекту нет информации о так называемых условных обязательствах. В качестве примера, аудитор привел случаи, когда частной стороной не будет достигнут плановый объем реализации выручки.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область сможет тратить на концессии не 2,5%, а 20% от собственных доходов бюджета.