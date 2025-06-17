Рекламодателям

Ребенку с диагнозом несовершенный остеогенез требуется дорогостоящее лечение

  • 17/06/2025, 12:54
Русфонд
Необходимо собрать — 550 638 рублей

У Алисы Литуевой тяжелое врожденное заболевание: из-за генетической поломки у нее очень хрупкие кости.

— Переломы начались вскоре после рождения, к году их было уже пять, а потом мы просто сбились со счета. С 2019 года Алиса лечится в столичной клинике Глобал Медикал Систем, где ей проводят терапию для повышения плотности костей и специальную физическую реабилитацию, там же сделали четыре операции по укреплению костей бедер и голени специальными штифтами, растущими вместе с ребенком. Алиса может стоять у опоры, передвигаться вдоль нее, ходить с поддержкой. С самого начала лечения переломы стали случаться реже, и вот уже больше года, как их не было совсем. Дочь очень жизнерадостная и любознательная, любит рисовать, кататься на трехколесном велосипеде, — рассказывает мама Алисы Мария Литуева

Врачи считают, что сейчас пришло время для продолжения лечения по укреплению костей, иначе переломы возобновятся.

— У девочки несовершенный остеогенез тяжелого типа, который проявляется множественными переломами, костными деформациями, мышечной слабостью. Благодаря проводимому лечению и реабилитации, хирургической коррекции, регулярным занятиям плаванием удалось добиться снижения частоты переломов и улучшения качества жизни. Для сохранения достигнутых результатов Алисе требуется продолжение реабилитации и курсового лечения, — говорит Татьяна Хасянова, педиатр Центра врожденной патологии Клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 550 638 рублей. Семья Алисы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Нужной суммы мне не собрать: с мужем в разводе, одна воспитываю двух дочерей. Помогите, пожалуйста! — просит Мария.

Помочь Алисе можно по ссылке.

Фото Татьяны Колесниковой

363

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибиркая область

Теги : Русфонд нужна помощь


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Григорий Цой, директор и сооснователь ООО «Беспилотные системы»

Григорий Цой: В России меняется парадигма использования беспилотников

Сейчас потребитель прежде всего определяет ценность, которую хочет получить от БПЛА, и рынок на это реагирует
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Шаурма в Новосибирской области за год подорожала на 13%
17/06/25 15:00
Бизнес Общество
Двухэтажную чайхану на месте взорвавшейся заправки построили в Новосибирске
17/06/25 15:00
Недвижимость Общество
В Госдуме предложили увеличивать маткапитал на третьего и последующих детей
17/06/25 14:00
Общество
Мэр Новосибирска потребовал наказывать за просрочку благоустройства разрытий рублем
17/06/25 13:45
Бизнес Власть Город
Новосибирск станет одним из первых городов, внедривших российский мессенджер MAX
17/06/25 13:25
Власть Общество Технологии
Семерых новосибирцев освободили из украинского плена
17/06/25 13:00
Общество
Ребенку с диагнозом несовершенный остеогенез требуется дорогостоящее лечение
17/06/25 12:54
Общество
Мэр Максим Кудрявцев потребовал устранить дождевые потопы на улицах Новосибирска
17/06/25 12:30
Власть Город Общество
В мэрии Новосибирска объяснили повторный ремонт участка теплотрассы на Фрунзе
17/06/25 12:00
Общество
Миллиардный контракт ПЛП оценит отдел по борьбе с картелями в Новосибирске
17/06/25 11:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Минстрой предложил удвоить плату за воду для некоторых россиян
17/06/25 11:00
Власть Общество
Три города России определят, куда переселять жителей домов, попадающих под снос
17/06/25 9:00
Бизнес Город Недвижимость
Лидерами роста цен в мае в Новосибирске стали свекла и морковь
16/06/25 19:00
Общество Экономика
Минимальный набор продуктов на месяц в Новосибирске стоит 8200 рублей
16/06/25 18:30
Общество Экономика
Новосибирцам рассказали, нужно ли срочно менять 5-тысячные купюры
16/06/25 18:00
Общество Финансы
Правительство НСО одобрило изменения в закон о молодежной политике
16/06/25 17:50
Власть
Мемориал героям современных военных конфликтов появится в Новосибирской области
16/06/25 17:30
Общество
Самолеты в Дубай снова летают из Новосибирска
16/06/25 17:00
Бизнес Общество Туризм
Восемь процентов новосибирцев живут за чертой бедности
16/06/25 16:30
Общество
Губернатор Новосибирской области отчитал СГК за разрытые дороги
16/06/25 16:00
Бизнес Город Общество
Популярное
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новости компаний
Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири
11/06/25 12:05
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08
Состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС»
10/06/25 9:54
Банк Уралсиб разработал функционал для создания MLOps-платформы
9/06/25 9:10
«Сибирь.ПРО»: новые вызовы и задачи стройиндустрии Сибири обсудили в номинации «Свой дом»
6/06/25 12:43
Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: тема производственного потенциала регионов прозвучит в новой номинации
5/06/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности