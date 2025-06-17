Ребенку с диагнозом несовершенный остеогенез требуется дорогостоящее лечение

У Алисы Литуевой тяжелое врожденное заболевание: из-за генетической поломки у нее очень хрупкие кости.

— Переломы начались вскоре после рождения, к году их было уже пять, а потом мы просто сбились со счета. С 2019 года Алиса лечится в столичной клинике Глобал Медикал Систем, где ей проводят терапию для повышения плотности костей и специальную физическую реабилитацию, там же сделали четыре операции по укреплению костей бедер и голени специальными штифтами, растущими вместе с ребенком. Алиса может стоять у опоры, передвигаться вдоль нее, ходить с поддержкой. С самого начала лечения переломы стали случаться реже, и вот уже больше года, как их не было совсем. Дочь очень жизнерадостная и любознательная, любит рисовать, кататься на трехколесном велосипеде, — рассказывает мама Алисы Мария Литуева