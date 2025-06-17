Мэр Максим Кудрявцев потребовал устранить дождевые потопы на улицах Новосибирска

«Разбор полетов» последствий очередного сильного ливня прошел на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска. Мэр Максим Кудрявцев отметил, что причиной подтопления улиц города в минувшие выходные далеко не всегда было отсутствие ливневой канализации.

— Вопрос к неправильной эксплуатации и заиливанию ливневки, — отметил Кудрявцев.

Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов напомнил, что с весны 2025 года полномочия по содержанию и контролю за строительство ливневки переданы от МП «Метро МиР» к МКУ «Гормост».

— «Гормост» приступил к замене приемных колодцев и промывке всех участков сети, — добавил Стефанов.

По его словам, в 2024 году в городе введено 3737 метров новых сетей, в 2025 — уже 2067. Еще 806 метров находятся в работе.

Кроме того, идет проектирование ливневки на улицах Петухова, Народная, Инженерная, Владимировская, Громова, Кропоткина, Невельского.

Горожане ситуацию с ливневыми канализациями в Новосибирске комментируют достаточно резко:

— По ул. Никитина почти не осталось ливневок, а те что остались, выше уровня дорожного полотна и вода течёт мимо! – отмечает Оксана. — Извиняюсь спросить, а когда будут сделаны дождеприеники на многострадальной Волочаевской? — интересуется Юлия. — Дождь шел 10 минут и такой потоп, а что будет если он затянется? — рассуждает Николай. — Я уже сегодня плыл. Думал, у меня машина, а оказалось — корабль, — иронизирует Виктор.

Напомним, после сильных дождей многие улицы Новосибирска скрываются под водой. Потоки уносят машины и куски асфальта. Между тем, чиновники муниципалитета в 2023 году отмечали, что для решения всех проблем с ливневкой необходимы суммы равные городскому бюджету. На тот момент он составлял 83 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на создание ливневки в Новосибирске в 2025 году заложили 350 млн рублей.