Ребенку с последствиями поражения спинного мозга требуется курсовое лечение

Когда Максиму Дробышеву было три года, он заболел: появились головная боль, рвота, головокружение, поднялась высокая температура. На скорой его отвезли в больницу, где мальчика полностью парализовало. Что за вирус поразил спинной мозг и нервы, врачи так и не определили.

— Два месяца Максим лежал в реанимации, ни дышать, ни глотать, ни говорить, даже пошевелиться он не мог. Но все понимал, помнил, а общался улыбкой и глазами. Врачи говорили, что сын никогда не восстановится, но мы начали борьбу – возили его на обследования и реабилитацию, даже переехали из Алтайского края в Новосибирск, где больше возможностей помочь Максиму. И не зря: сын научился разговаривать, держать голову, сидеть, передвигаться в ходунках. Но сил в ногах мало, мышцы вялые, правая рука полностью парализована, левая рука работает только до локтя, поднимать вверх он ее пока не может, рассказывает мама Максима Наталья Дробышева.

Специалисты новосибирского Центра семейной медицины считают, что шанс стоять и ходить у мальчика есть.

— У Максима остаточные явления миелонейропатии – последствия тяжелого поражения спинного мозга, периферической нервной системы. Мальчик нуждается в восстановительном лечении. У него высокий реабилитационный потенциал. Мы постараемся помочь Максиму выпрямить таз, спину, ноги, научить привставать и перемещаться на кровати, опираясь на локти, — говорит Оксана Тасенкова, невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 282 570 рублей. Семья Максима не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Стоимость реабилитации для нашей семьи очень большая. Помогите, пожалуйста! — просит Наталья.

Помочь Максиму можно по ссылке.