Систему удаленного мониторинга подачи тепла и электричества разработали в Новосибирске

Команда ученых из Новосибирского государственного технического университета разработала систему удаленного мониторинга, которая позволяет контролировать подачу тепла в зависимости от погоды и оперативно выявлять аварии и предупреждать их. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ.

Ученые подсчитали, что благодаря подобной системе экономия затрат на тепловую энергию составляет до 30%.

— К удаленному мониторингу подключены десять действующих территориально распределенных инженерных систем Новосибирска, в том числе — тепловые системы Инженерного Лицея НЭТИ, — говорится в сообщении.

Сейчас уже готовы к подключению около 20 объектов, также есть планы подключить такой же объем в следующем году.

Как отмечает доцент кафедры тепловых электрических станций НГТУ НЭТИ Александр Дворцевой, система способна обработать тысячи различных технологических параметров. Это упрощает обслуживание инженерных систем и повышает эффективность работ.

— Одной из главных особенностей проекта являются разработанные погодозависимые алгоритмы управления для индивидуальных тепловых пунктов, которые позволяют значительно экономить ресурсы, — говорит Дворцевой.

Также отмечается, что вся программно-аппаратная база отечественная.

Система уже готова к внедрению удаленного мониторинга в Новосибирске, в первую очередь на таких социально значимых объектах, как школы и детские сады.

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