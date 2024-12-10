Ребенку с врожденными пороками развития требуется дорогостоящее лечение

Год назад Ирина Бочарова увидела Богдана в базе данных дома ребенка. Про его хронические заболевания она знала, но все равно оформила опеку, понимая, что у детей с такими патологиями очень мало шансов оказаться в семье.

— У Богдана врожденные пороки развития: расщелина нёба, аномалия развития правой руки, проблемы со слухом. Случай запущенный – мальчик родился в неблагополучной семье и жил в доме ребенка с года с небольшим. В результате ребенок почти не говорит, плохо ощущает собственное тело: врезается в углы при ходьбе, не может долго ходить, часто падает. Но он очень ласковый, любит объятия и поцелуи – как будто все время ждал, когда я приду, почти сразу стал называть меня мамой, это одно из немногих слов, которые сын произносит отчетливо, — рассказывает Ирина.

Недавно в рамках социальной программы Богдан прошел короткую реабилитацию в новосибирском медцентре, и у него ощутимый прогресс. Врачи отметили высокий реабилитационный потенциал и рекомендовали более длительный курс.

— У мальчика врожденные пороки развития: челюстно-лицевые деформации, аномалия развития правой руки, слабость в руках и ногах, неустойчивость при ходьбе, сниженный тонус мышц. Он нуждается в восстановительном лечении для улучшения работы мозга, нормализации ощущения тела в пространстве, улучшения походки, корректировки поведения, формирования эмоций, развития речи, — говорит Оксана Тасенкова, невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 251 526 рублей. Семья Богдана не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплатить его мне не по силам: одна воспитываю двоих детей, муж умер. Прошу у вас помощи! — просит Ирина.

Помочь Богдану можно по ссылке.