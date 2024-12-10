Законопроект об ужесточении наказания за автоподставы рассмотрит Госдума

В Государственной Думе выдвинуто предложение выделить автоподставу в качестве самостоятельного вида преступления, за которое будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Законопроект уже разработан и вскоре будет представлен на рассмотрение нижней палаты парламента.
Как рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), в настоящее время в случае разоблачения автоподставщиков судят по статье «мошенничество». Однако их действия связаны с вымогательством, угрозами жизни и здоровью потерпевших, грубыми нарушениями правил дорожного движения и причинением ущерба имуществу граждан.
— Автоподставщики, как большинство мошенников, изобретательны, наглы и напористы. В СМИ регулярно появляются данные о все новых схемах «развода» законопослушных автовладельцев на деньги практически по всей стране, — отметил Нилов.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске возбуждено 31 уголовное дело по страховому мошенничеству. Все — по заявлению одной страховой компании.
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