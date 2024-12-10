Дело новосибирского ученого Александра Шиплюка рассмотрел апелляционный суд

9 декабря суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляцию, поданную защитой новосибирского ученого Александра Шиплюка. Приговор Шиплюку А.Н. оставлен без изменений, говорится в материалах суда.

Напомним, в сентябре 2024 года Мосгорсуд вынес приговор в отношении экс-директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) Александра Шиплюка. Процесс проходил в закрытом режиме. Ученый был признан виновным в государственной измене, связанной с передачей данных представителям зарубежных стран. Он получил 15 лет колонии строгого режима. Обвинение просило назначить ученому 20 лет лишения свободы.

Александр Шиплюк был арестован в августе 2022 года. Шиплюк — известный российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических наук, крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков, заведующий лабораторией № 5 «Гиперзвуковые технологии», член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук.

Основные научные направления исследований ученого связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований, изучением волновых процессов, вызывающих переход ламинарного течения в турбулентное, и способов управления этими процессами при гиперзвуковых скоростях полета, c экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский адвокат рекомендует РАН пролоббировать поправки по защите ученых. Речь идет об ученых, занимающихся научными исследованиями и опытно-конструкторскими работами.