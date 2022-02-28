Ребенку требуются датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы

Диагноз сахарный диабет 1-го типа Диане Бричеевой поставили в 8 лет.

— Врач почувствовал в дыхании дочки запах ацетона, измерил Диане сахар, и оказалось, что он был в пять раз выше нормы. Дочку в тяжелом состоянии увезли в больницу, поставили диагноз, научили нас жить с этим заболеванием, рассказывает мама Дианы Елена Бричеева. — Диана по два-три раза в год попадает в больницу, уже есть осложнения: слабая чувствительность в ногах, изменения в печени. Приходится до 20 раз в сутки колоть пальцы, чтобы измерить сахар.

По словам врача, Диане необходима система мониторинга глюкозы, она состоит из датчика, который крепится на руку, и сканера, выводящего данные на монитор.

— У Дианы сахарный диабет протекает тяжело, девочка не ощущает резкого снижения сахара в крови. Это опасно: если вовремя не купировать гипогликемию, дело может закончиться комой и даже летальным исходом. Для контроля заболевания девочка по жизненным показаниям нуждается в системе непрерывного мониторинга глюкозы, — говорит заведующая детским отделением Купинской центральной районной больницы (Купино) Людмила Иваненко.

По данным Русфонда, на приобретение датчиков к системе непрерывного мониторинга глюкозы на год необходимо 165 691 рубль. Семья Дианы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Проблема в том, что датчики необходимо менять каждые две недели, а они недешевые. Самой мне покупать их не по силам, младшая дочь тоже больна, трачу много средств на лечение девочек. Поэтому обращаюсь за помощью к вам, — просит Елена.

Помочь Диане можно по ссылке.